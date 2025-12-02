Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sphere adquiere Plasticbag para reforzar su liderazgo en materiales reciclados y acelerar su expansión en el mercado

Plasticbag es un actor reconocido en la fabricación de bolsas de basura 100% recicladas y orientadas al mercado profesional

Sedes de Sphere en Pedrola, Zaragoza.

Sedes de Sphere en Pedrola, Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Spjere España, referente europeo en la fabricación de bolsas sostenibles y materiales reciclados post-consumo, con sede en Pedrola, anuncia la adquisición de la empresa catalana Plasticbag, especialista en la producción de bolsas de basura 100% recicladas y orientadas al mercado profesional. Esta operación estratégica consolida el crecimiento industrial del grupo y abre una nueva etapa de expansión hacia segmentos de alto potencial como la hostelería, restauración, limpieza profesional, sanidad e industria.

Fundada en 2015 y ubicada en Balsareny (Cataluña), Plasticbag es un actor reconocido en la fabricación de bolsas de basura destinadas a profesionales, dominando toda la cadena de valor: desde la extrusión de films plásticos hasta la confección del saco final. Su apuesta por material recicladas, la eficiencia energética mediante producción propia y la capacidad para ofrecer productos personalizados la han convertido en una empresa de referencia en soluciones 100 % recicladas.

Plasticbag alcanza una facturación anual cercana a los 11 millones de euros, emplea a 30 trabajadores y consume aproximadamente 6.000 toneladas de materia prima PCR, aportando a Sphere España una sólida base para ampliar su capacidad productiva y acelerar la circularidad en el uso de materiales flexibles sostenibles.

Con 17 plantas de producción en Europa, una de ellas en la localidad zaragozana de Pedrola, cerca de 1.800 empleados y una facturación de casi 800 millones de euros en 2024, el Grupo Sphere refuerza con esta adquisición su liderazgo en el Sur de Europa y amplía su capacidad de respuesta a una demanda creciente de soluciones con menor huella ambiental.

TEMAS

