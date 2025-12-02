Stellantis Figueruelas plantea prorrogar el erte en 2026 de forma preventiva

La planta automovilística de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) empieza a perfilar su calendario de actividad para 2026, un año que marcará un punto de inflexión por los cambios, obras e inversiones previstos. La principal novedad será la previsible llegada de la marca china Leapmotor a las líneas de montaje, un movimiento que implicará una reorganización profunda de la fábrica zaragozana.

De cara a este nuevo escenario, la empresa ha planteado prorrogar el expediente de regulación temporal de empleo (erte), con un carácter "preventivo", como ya sucedió en 2025, cuando este mecanismo de flexibilidad laboral no tuvo que aplicarse ni un solo día, según informaron a este diario fuentes conocedoras de la negociación.

Las condiciones de la suspensión de empleo serán, en principio, las mismas que en el expediente pactado con el comité en noviembre de 2024, que preveía hasta 34 jornadas de paro productivo en 2025, aunque finalmente no fue necesario ejecutar ninguna. Aquel acuerdo recogía que la empresa complementaría el salario hasta el 80% los días de erte, así como no perjudicar a los días a generar de vacaciones y excepcionar a los nacidos con anterioridad al 1 enero a 1965.

Calendario laboral de 2026

La negociación para extender el erte en 2026 comenzó la semana pasada, cuando empresa y comité mantuvieron dos reuniones (jueves y viernes) sin que se haya cerrado por ahora un acuerdo al respecto.

En el último de estos encuentros, la compañía respondió a las cuestiones planteadas por las distintas secciones sindicales sobre la memoria e informe técnico entregados el día anterior y detalló su propuesta para el calendario laboral de 2026.

Stellantis plantea fijar el 2 de enero como día de asuntos propios colectivo y el 5 de enero como vacaciones colectivas.

Traslado de producción de la línea 2 a la 1

La dirección también avanzó que habrá una semana no productiva entre finales de febrero y comienzos de marzo para llevar a cabo el traslado de la producción de la línea 2 a la línea 1, una operación similar a la realizada el pasado octubre, cuando se iniciaron las obras para la instalación de la plataforma productiva STLA Small en esta última cadena de montaje. Ahora se llevará a cabo la misma operación pero en sentido inverso.

Por otra parte, desde Stellantis reiteraron su "compromiso" de trabajar para facilitar la salida del personal nacido en 1965, tal y como recoge el convenio colectivo del centro zaragozano. De esta manera, se daría continuidad a la aplicación del contrato de relevo.

Pese a estos avances, las secciones sindicales consideran insuficiente la propuesta de calendario como medida de acompañamiento social a la prórroga del erte. Reclaman que la dirección fije al menos las vacaciones de verano para poder avanzar hacia un acuerdo.

La empresa ha tomado nota de las propuestas planteadas, a las que responderá en la próxima reunión, convocada para el 3 de diciembre de 2025, en la que se prevé volver a reeditar el acuerdo para la prórroga del erte.