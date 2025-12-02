Telefónica hace números en Aragón: una plantilla pequeña sin cifra exacta de despidos

Telefónica y los sindicatos continúan negociando el ere propuesto por la multinacional española de telecomunicaciones y que, en toda España, afectaría a más de 6.000 empleados, que suponen en torno al 40% de su plantilla. La última oferta presentada por Telefónica para tres de las siete sociedades del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) a la compañía (Móviles, Soluciones y España), y que agrupan a más de 5.000 trabajadores, contempla las mismas condiciones que el expediente de 2024 para empleados nacidos hasta 1971. Dicha propuesta incluye el pago de entre el 52% y el 68% de los salarios en función de las edades dentro de esa franja y tampoco se descartan despidos forzosos, planteamiento que ha sido rechazado por CCOO, UGT y Sumados-Fetico al considerarlo "insuficiente".

En el caso de Aragón, las secciones sindicales de la comunidad continúan haciendo números y, según han explicado algunas fuentes a este diario, todavía no se ha delimitado la cifra de trabajadores afectados por el ere. En ese sentido, la plantilla de Telefónica en el territorio aragonés oscila entre los 200 y los 250 trabajadores. "Hemos pedido que se nos actualice la plantilla para poder analizar los requisitos finales y ver cuántos empleados los cumplen", explican esas mismas fuentes, que subrayan que "todavía no se ha hecho el cálculo".

En base a ese 40% global, la cifra de trabajadores que estarían incluidos dentro del ere en Aragón iría de los 80 a los 100, aunque desde los sindicatos son prudentes y todavía no hablan de números fijos. "Puede que sea más de ese porcentaje o puede que sea menos, hay que verlo tras los últimos matices que nos ha dado la empresa", señalan, a expensas de esos datos más detallados, que llegarán en los próximos días.

Actividad "variada y descentralizada"

Y es que, en las tres provincias aragonesas, Telefónica desarrolla actividades de diversa índole, que pueden ir desde el desarrollo y la comercialización del producto hasta las labores de instalación en empresas, el mantenimiento o la facturación, entre muchas otras. Según las estimaciones de los propios sindicatos, en torno al 90% de la plantilla trabaja en las sedes principales de la multinacional en Aragón, ubicadas en sus tres capitales: Zaragoza, Huesca y Teruel.

Existe, no obstante, otro 10% disperso por varias localidades del territorio en otros centros de trabajo. "Aragón no es una de las ubicaciones más grandes de Telefónica (tan solo entre el 1% y el 2% de la plantilla nacional), pero está muy descentralizada, por lo que tiene actividades múltiples y variadas", analizan desde la parte sindical de la compañía de telecomunicaciones.

En plena negociación de las condiciones de este despido colectivo, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, reconoció desde Zaragoza la pasada semana, en el Congreso de Directivos de CEDE, lo "doloroso" de estas decisiones, aunque justificó que la multinacional debe "sacrificar caja en el corto plazo" para continuar "en el centro del nuevo mapa tecnológico europeo".