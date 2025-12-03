Aragón abre la vacunación de la gripe a todos los menores de 18 años

Los menores de 18 años ya pueden vacunarse de la gripe en Aragón. El Departamento de Sanidad de la DGA y el Servicio Aragonés de Salud han puesto en marcha esta medida con el fin de frenar la propagación de la gripe, que es epidemia en la comunidad. Los usuarios ya pueden solicitar cita para este grupo de población a través de la aplicación Salud Informa.

La apertura de la vacunación a todos los menores de edad se suma a otras medidas llevadas a cabo por Sanidad en los últimos días para frenar la propagación del virus tales como la apertura de puntos de vacunación sin cita previa, que ya comenzó el fin de semana pasado en Zaragoza en el hospital Provincial.

Vacunación sin cita para menores de edad en la provincia de Huesca

Ahora se han habilitado puntos de vacunación sin cita para menores de edad en los siguientes centros de la provincia de Huesca: Huesca ciudad, Sabiñánigo y Ayerbe.

Además, este jueves 4 y el próximo martes día 9 se celebrarán dos jornadas de vacunación sin cita para menores de 18 años en el centro de salud Pirineos de Huesca en horario de 16.00 a 20.00 horas. En el centro de salud de Sabiñánigo se ofrecerá vacunación sin cita para menores de edad el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre de 16.00 a 19.00 horas. Y, el centro de salud de Ayerbe, el martes 9 de diciembre de 16.00 a 18.00 horas.

El fin de semana pasado, el hospital Provincial de Zaragoza ya acogió esta primera campaña de vacunación sin cita en la que recibieron la dosis 3.024 usuarios, casi el doble que las que lo hicieron durante dos días en la temporada pasada, y más de 500 niños.

Ampliación de horario

Además, se va a ampliar el horario de vacunación en algunos centros de salud de la capital. El de Valdespartera vacunará a niños de entre 6 meses y 14 años este viernes, día 5 de diciembre, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. En este caso sí es necesario pedir cita previa, bien a través de la aplicación y web de Salud Informa, bien en el mostrador del centro de salud.

Desde Sanidad han remarcado que vacunar a los niños y jóvenes contra la gripe es fundamental porque protege su salud y reduce hospitalizaciones. La gripe no debe banalizarse ya que puede derivar en otitis, bronquitis, neumonía o fiebre alta que requiere ingresos hospitalarios. Asimismo, han apuntado que incoular a los menores no solo les protege a ellos, sino también a personas vulnerables de su entorno, como pueden ser abuelos o familiares con enfermedades crónicas, que muchas veces ejercen, además, de cuidadores.