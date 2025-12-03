Aragón duplica su capacidad de trasplante renal con la nueva unidad del hospital Miguel Servet

El hospital Universitario Miguel Servet ha completado la renovación integral de la unidad de trasplante renal, un espacio completamente transformado que pasa de 2 a 4 boxes de aislamiento, lo que supone duplicar la capacidad asistencial del único centro de Aragón que realiza este tipo de intervenciones y responde al creciente volumen de trasplantes que registra la comunidad. La unidad entrará en funcionamiento a partir del 15 de diciembre, tras el traslado progresivo desde la ubicación provisional en la planta 2 del mismo edificio.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha subrayado que esta reforma “no era solo necesaria, sino imprescindible para garantizar la dignidad de los pacientes y dotar a los profesionales del entorno que merecen”, destacando que el Gobierno de Aragón “ha escuchado a quienes están en primera línea y ha convertido esta necesidad en una prioridad estratégica”.

Los nuevos boxes de aislamiento incorporan sistemas de ventilación y climatización completamente renovados, baños propios adaptados, ventanas con luz natural y televisión, mejorando notablemente el confort de los pacientes que pasan de 2 a 4 días en aislamiento completo tras un trasplante renal.

El rediseño del espacio ha permitido que cada box cuente con aproximadamente 13 m², facilitando la realización de técnicas críticas, como la diálisis de agudos, directamente en el box, algo imprescindible en las primeras horas postoperatorias. Además, la reforma mejora la visibilidad desde el control de enfermería, optimizando la vigilancia de los pacientes inmunodeprimidos y aumentando la seguridad clínica.

La gerente del Sector Zaragoza II, Patricia Palazón, ha explicado que esta reforma “ha sido un esfuerzo de toda la organización, desde mantenimiento hasta los servicios asistenciales” y ha subrayado el papel de Alcer Ebro, cuya aportación “ayudó a dimensionar la importancia de esta actuación y el impacto que tendría en la vida de los pacientes renales”.

Récord de actividad

En el momento de la presentación de la unidad, el Servet estaba realizando el trasplante número 107 del año, un récord en actividad. Tal y como explica el jefe de sección en funciones de la unidad de Trasplante Renal, Álex Gutiérrez, “es una cifra que supera ampliamente la media histórica, que suele situarse entre 80 y 90 trasplantes anuales desde que se creó este programa hace casi 40 años”.

Aragón vive además un aumento excepcional de donación: 62,5 donantes por millón de población, un 50% más que en 2024. Asimismo, alrededor del 85% de las familias acepta la donación de órganos, incluso en situaciones de gran impacto emocional.

El jefe del Servicio de Nefrología, Eduardo Parra, ha remarcado que este incremento de actividad “sería impensable sin la generosidad de las familias y sin unas instalaciones que respondan a la fragilidad del paciente trasplantado”, y ha destacado que cada trasplante “es una enorme alegría compartida con pacientes a los que acompañamos durante años en diálisis”.

En Aragón, actualmente alrededor de 700 pacientes se encuentran en diálisis y 1 de cada 5 (20%) es candidato a trasplante, una proporción creciente respecto al 12% histórico. En los últimos 2-3 años se han incorporado nuevas técnicas de donación que han mejorado los resultados de los distintos tipos de trasplantes y que, en consecuencia, han ampliado la capacidad del sistema para ofrecer esta opción terapéutica a un mayor número de pacientes.