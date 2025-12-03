Aragón exige al ministro Urtasun que se comprometa con la devolución de las pinturas de Sijena: "No vamos a admitir estrategias dilatorias"

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha exigido de nuevo este jueves al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se comprometa con la devolución de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, para que las obras "vuelvan a casa en cumplimiento de las sentencias judiciales, en desarrollo del Estado de Derecho y de los derechos culturales de los aragoneses".

Así lo ha reclamado el director general en su intervención en el XXXVIII Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, que se ha celebrado este miércoles en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. En este foro, "hemos exigido también al ministro respeto y consideración hacia los técnicos aragoneses", que cuentan con "el máximo reconocimiento nacional e internacional".

Asimismo, Olloqui ha recordado al ministro que el regreso de las pinturas murales de Sijena es "una aspiración sobre la que hay unanimidad en la sociedad aragonesa". "Toda la sociedad aragonesa, todos los partidos y todas las instituciones exigimos que vuelvan a casa las pinturas murales de Sijena y no vamos a admitir estrategias dilatorias sobre esta cuestión", ha advertido.

Ha resaltado el apoyo que Aragón está recibiendo en este proceso y, como ejemplo, ha mencionado la entrega este martes al Ejecutivo autonómico del Premio Ciudad de Alcalá 'Ciudad Patrimonio Mundial', concedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por los esfuerzos del Gobierno aragonés por salvaguardar la restitución y la integridad de los bienes culturales en su lugar genuino y por su compromiso y sus desvelos dedicados a la recuperación y devolución de las pinturas murales de Sijena.