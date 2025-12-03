Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
DÍA DE LA DISCAPACIDAD

Aspace Zaragoza refuerza su apuesta por la Atención Temprana

El Aula de 2 años del Colegio de educación especial San Germán, un modelo pionero que integra educación, salud y acompañamiento familiar

El aula de 2 años es un entorno natural, adaptado y profundamente humanizado.

El aula de 2 años es un entorno natural, adaptado y profundamente humanizado. / ASPACE ZARAGOZA

Monográficos

La infancia es el tiempo en el que todo empieza. Y, para los niños y niñas con grandes necesidades de apoyo, ese inicio puede marcar diferencias profundas en su desarrollo, su bienestar y sus posibilidades de participación. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Aspace Zaragoza quiere recordar que la Atención Temprana especializada no es un lujo: es un derecho imprescindible para garantizar que cada niño reciba las respuestas que necesita desde los primeros meses de vida.

En Aragón, las familias de menores con pluridiscapacidad o discapacidad derivada de parálisis cerebral encuentran en el Colegio de Educación San Germán de Fundación Aspace Zaragoza un recurso esencial: el Aula de 2 Años de Educación Especial, una iniciativa que comenzó en 2011 como servicio de Atención Temprana 0-3 y que hoy se ha consolidado como un entorno natural, adaptado y profundamente humanizado que “marca el inicio de todo” para estos niños y niñas.

Aula Aspace Zaragoza

Aula del Colegio de Educación Especial San Germán. / ASPACE ZARAGOZA

Un aula pequeña con un impacto enorme

El equipo trabaja en engranaje: maestros, cuidadoras, fisioterapeutas, logopedas, psicóloga, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajadora social y personal sanitario diseñan un plan conjunto que se ajusta a cada ritmo, forma de comunicación y necesidad. Esta coordinación se extiende a recursos externos, desde la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil a ONCE, FOAPS o especialistas médicos, para asegurar que la intervención sea continua y coherente.

Las rutinas diarias se convierten en oportunidades terapéuticas: una alimentación segura y placentera, la comunicación a través de gestos, mirada, pictogramas o dispositivos por acceso táctil o visual; el control postural con sillas adaptadas, bipedestadores y ayudas técnicas; y ambientes de estimulación multisensorial como la sala con la tecnología SHX, que favorece la percepción, la orientación y la conexión emocional.

Pero el aula no solo atiende a los pequeños: acompaña también a quienes más les sostienen. Las familias reciben orientación diaria, apoyo emocional, asesoramiento en movilidad y alimentación, y acompañamiento en consultas médicas. “Aspace nos ha dado herramientas y esperanzas. Es la diferencia entre caminar a oscuras o hacerlo acompañados”, resume la madre de Matías, uno de los niños atendidos.

ASPACE ZARAGOZA DÍA DISCAPACIDAD

La Atención Temprana garantiza que cada niño reciba el apoyo que necesita desde sus primeros meses de vida. / ASPACE ZARAGOZA

Más recursos y más coordinación: los retos pendientes

Aspace Zaragoza recuerda que el sistema ha avanzado, pero aún existen retos significativos: más atención temprana en los primeros meses de vida, mejor coordinación entre los ámbitos sanitario, educativo y social, más recursos especializados en entornos cotidianos, tecnología adaptada desde etapas tempranas y apoyos reales para la conciliación y el bienestar emocional de las familias.

Porque, como resume el coordinador del aula, Eduardo Ara, “el inicio importa… y mucho”. Y cuando la Atención Temprana llega a tiempo, no solo transforma el presente: abre un futuro posible para cada niño y para toda su familia”.

TEMAS

