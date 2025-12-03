Aspace Zaragoza refuerza su apuesta por la Atención Temprana

La infancia es el tiempo en el que todo empieza. Y, para los niños y niñas con grandes necesidades de apoyo, ese inicio puede marcar diferencias profundas en su desarrollo, su bienestar y sus posibilidades de participación. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Aspace Zaragoza quiere recordar que la Atención Temprana especializada no es un lujo: es un derecho imprescindible para garantizar que cada niño reciba las respuestas que necesita desde los primeros meses de vida.

En Aragón, las familias de menores con pluridiscapacidad o discapacidad derivada de parálisis cerebral encuentran en el Colegio de Educación San Germán de Fundación Aspace Zaragoza un recurso esencial: el Aula de 2 Años de Educación Especial, una iniciativa que comenzó en 2011 como servicio de Atención Temprana 0-3 y que hoy se ha consolidado como un entorno natural, adaptado y profundamente humanizado que “marca el inicio de todo” para estos niños y niñas.

Aula del Colegio de Educación Especial San Germán. / ASPACE ZARAGOZA

Un aula pequeña con un impacto enorme

El equipo trabaja en engranaje: maestros, cuidadoras, fisioterapeutas, logopedas, psicóloga, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajadora social y personal sanitario diseñan un plan conjunto que se ajusta a cada ritmo, forma de comunicación y necesidad. Esta coordinación se extiende a recursos externos, desde la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil a ONCE, FOAPS o especialistas médicos, para asegurar que la intervención sea continua y coherente.

Las rutinas diarias se convierten en oportunidades terapéuticas: una alimentación segura y placentera, la comunicación a través de gestos, mirada, pictogramas o dispositivos por acceso táctil o visual; el control postural con sillas adaptadas, bipedestadores y ayudas técnicas; y ambientes de estimulación multisensorial como la sala con la tecnología SHX, que favorece la percepción, la orientación y la conexión emocional.

Pero el aula no solo atiende a los pequeños: acompaña también a quienes más les sostienen. Las familias reciben orientación diaria, apoyo emocional, asesoramiento en movilidad y alimentación, y acompañamiento en consultas médicas. “Aspace nos ha dado herramientas y esperanzas. Es la diferencia entre caminar a oscuras o hacerlo acompañados”, resume la madre de Matías, uno de los niños atendidos.

La Atención Temprana garantiza que cada niño reciba el apoyo que necesita desde sus primeros meses de vida. / ASPACE ZARAGOZA

Más recursos y más coordinación: los retos pendientes

Aspace Zaragoza recuerda que el sistema ha avanzado, pero aún existen retos significativos: más atención temprana en los primeros meses de vida, mejor coordinación entre los ámbitos sanitario, educativo y social, más recursos especializados en entornos cotidianos, tecnología adaptada desde etapas tempranas y apoyos reales para la conciliación y el bienestar emocional de las familias.

Porque, como resume el coordinador del aula, Eduardo Ara, “el inicio importa… y mucho”. Y cuando la Atención Temprana llega a tiempo, no solo transforma el presente: abre un futuro posible para cada niño y para toda su familia”.