ESPACIOS QUE CONSTRUYEN UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

ATADES visibiliza el talento y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual

Sus centros especiales de empleo demuestran que la diversidad y las personas con discapacidad intelectual aportan valor real a la sociedad

Sus centros responden a un modelo que combina profesionalidad, innovación y compromiso social.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ATADES reafirma su compromiso con la inclusión laboral y social, poniendo en el centro el talento y las capacidades de las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo. A través de sus cuatro Centros Especiales de Empleo —Gardeniers, Logística Social, Oliver y Moncayo Natural & Social— la entidad demuestra la importancia que tiene para la sociedad y las empresas la inserción.

Los centros especiales son mucho más que espacios productivos: son proyectos que transforman vidas, generan oportunidades y contribuyen a construir una sociedad más justa, sostenible y cohesionada. Cada uno de ellos responde a un modelo que combina profesionalidad, innovación y compromiso social, demostrando que la inclusión laboral es compatible con la excelencia y la competitividad.

Gardeniers: Agricultura ecológica y respeto por el entorno

Gardeniers apuesta por la agricultura ecológica y la alimentación saludable, cultivando y elaborando productos ecológicos que garantizan calidad y respeto por el medio ambiente. Su labor no solo crea empleo digno, sino que impulsa un modelo económico responsable, basado en la sostenibilidad y el consumo consciente. Además, del área dedicada a la agricultura, cuenta con una especializada en flores, plantas y mantenimiento de jardines, ofreciendo soluciones integrales para espacios verdes: diseño, cuidado, instalación de plantas ornamentales y florales. Cada proyecto refleja la dedicación y el compromiso con la inclusión.

Logística Social: organización y precisión al servicio de la inclusión

En Logística Social se ofrecen servicios socialmente responsables. El centro gestiona servicios de limpieza, lavandería industrial, reparto de paquetería de última milla y de conserjería. Este centro especial de empleo demuestra que la diversidad en los equipos es compatible con la eficiencia operativa. Aquí, cada tarea es una muestra de profesionalidad y trabajo en equipo, contribuyendo a que empresas y organizaciones confíen en un servicio inclusivo y de calidad.

Moncayo Natural & Social: sostenibilidad y empleo en entornos rurales

Este proyecto se dedica al cultivo de setas ecológicas en invernadero y bosque. De reciente creación, genera nuevas oportunidades laborales en el medio rural, concretamente, en la Comarca de Tarazona y el Moncayo, y el Campo de Borja. Combina la integración laboral con la conservación del medio natural. Desde la gestión forestal hasta la protección del paisaje, pone en valor la conexión entre personas y naturaleza, generando impacto positivo en el territorio y ofreciendo oportunidades en zonas rurales. Su trabajo contribuye a la sostenibilidad ambiental y social, demostrando que la inclusión también es clave para el desarrollo local.

Oliver: manipulado y montaje industrial con valor añadido

El Centro Especial de Empleo Oliver se centra en servicios de montaje y manipulado industrial, además de operaciones de picking y packing. Cada pieza ensamblada y montada son fruto de la dedicación y la precisión, aportando valor a la cadena productiva de empresas que apuestan por la responsabilidad social. Oliver es un ejemplo de cómo la inclusión laboral no solo beneficia a las personas, sino que también fortalece la competitividad empresarial.

Un compromiso que transforma vidas

Los Centros Especiales de ATADES son ejemplo de cómo la inclusión laboral transforma vidas y fortalece el tejido social. ATADES demuestra que las personas con discapacidad intelectual no solo pueden, sino que aportan talento, compromiso y valores esenciales para cualquier organización.

