El Gobierno de Aragón urge una Conferencia Sectorial de Agricultura ante la peste porcina africana

El Gobierno de Aragón, a través de los Departamentos de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Medio Ambiente, ha solicitado formalmente al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial conjunta ante la reciente detección de casos de peste porcina africana (PPA) en fauna silvestre en Cataluña. Una situación que exige —según han destacado ambos Departamentos— una respuesta institucional, técnica, decidida y coordinada entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central.

Tanto Agricultura como Medio Ambiente subrayan que la presión creciente derivada de la sobrepoblación de jabalíes y la amenaza real de propagación de enfermedades de alto impacto económico hacen imprescindible un enfoque nacional eficaz y transversal. En Aragón, según los últimos datos oficiales disponibles, la población de jabalí supera los 96.000 ejemplares, un incremento que multiplica los riesgos sanitarios como vectores de enfermedades como la PPA.

Aragón recuerda además que, ante la falta de iniciativa del Ministerio, los departamentos autonómicos han propuesto ya un orden del día que incluya:

Coordinación de actuaciones y medios disponibles para frenar la expansión de la PPA.

Consecuencias de imponer una visión ideológica en el control de la población de jabalíes y otras especies silvestres de riesgo sanitario.

Refuerzo de los sistemas de vigilancia epidemiológica en fauna silvestre.

Medidas extraordinarias de apoyo al sector porcino, clave para la economía y el empleo del medio rural.

El Ejecutivo aragonés, junto al resto de Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, reclama que esta reunión se convoque de inmediato para garantizar una actuación homogénea y rigurosa en todo el territorio y evitar respuestas dispersas o descoordinadas ante una emergencia que requiere una actuación conjunta de todas las administraciones públicas.

El Gobierno autonómico insiste en que sólo una estrategia nacional bien articulada permitirá afrontar un problema que afecta a todo el país y que no entiende de fronteras administrativas, con un plan efectivo de las Comunidades Autónomas en su diseño y ejecución.