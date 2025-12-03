Qué hacer si te encuentras un jabalí muerto: las recomendaciones de los expertos frente a la peste porcina

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ha elaborado un protocolo para prevenir los contagios de peste porcina africana (PPA) y tratar de reducir, así, la expansión del virus PPA. La organización sanitaria plantea distintos escenarios y recomendaciones para actuar con seguridad y protección ante cualquier caso.

Desde la º, a su vez, recuerdan algunas recomendaciones básicas. Su presidente, Ángel Nuño, recuerda que el virus no es peligroso para los humanos, pero llama a tomar "precaución" y actuar "con seguridad" si se encuentra cadáveres de animales o se está en contacto con jabalíes o cerdos.

Así incide en que si se está en contacto con animal contagiado o en sospecha, se debe desinfectar la ropa y todos los materiales con los que hayan entrado en contacto. Ahora, recuerdan que pueden encontrarse jabalís muertos "por accidentes de tráfico, por causas naturales o por heridas de una cacería", y que eso es distinto de si se detectan los efectos de la peste porcina o no se observan causas claras de la muerte.

En estos últimos casos, recuerdan, hay que llamar al 112 y no tocar al animal. "Ante cualquier duda, irán los Agentes de Protección de la Naturaleza para realizar un examen visual sobre la causa de la muerte. Si no está clara la causa, se precinta el ejemplar, se toma una muestra y, si da positivo, se activa el protocolo", explica Nuño.

Las recomendaciones de los expertos

Desde la OMSA se dirigen a la ciudadanía para evitar la transmisión de la enfermedad. En concreto, piden tomar medidas de precaución a los turistas, que incluyen la prohibición de transportar cerdos ni productos de origen porcino y, si se hace, se deben declarar a las autoridades competentes.

Reclaman no visitar establecimientos porcinos a menos que sea necesario, y no cazar cerdos silvestres si se mantiene contacto regular con cerdos domésticos.

Las recomendaciones en las exportaciones porcinas comerciales

Para las explotaciones porcinas comerciales, desde la OMSA reclaman "medidas preventivas estrictas" en los establecimientos, y proteger a los cerdos y los de los establecimientos vecinos. Así, se debe declarar todo caso sospechoso (vivo o muerto) a los Servicios Veterinarios; asegurarse de que todos sus trabajadores y visitas conocen las normas de bioseguridad; limpiar y desinfectar todo el material y equipo entrante y saliente del establecimiento; evitar el contacto directo e indirecto con los jabalíes; e implementar medidas de cuarentena para los cerdos nuevos en su establecimiento.

Además, reclaman no alimentar a los cerdos con residuos no tratados o desechos alimenticios que contengan carne.

Para ayudar a los veterinarios a detectar la peste porcina africana, desde la OMSA recuerdan sus síntomas, como la diarrea, el enrojecimiento de la piel en puntas de orejas, hocico, cola, extremidades, pecho y abdomen; el aumento de la mortalidad, la pérdida de apetito y debilidad o la dificultad respiratoria, entre otros.

Recomendaciones para la población en general frente a la PPA

Desde la OMSA recuerdan que, aunque los humanos no se enferman de PPA, pueden ser portador del virus, que es "muy resistente" y podría quedarse en la ropa, zapatos, equipos y vehículos si se ha visitado una zona infectada, o si transporta productos contaminados con PPA.

De este modo, recomiendan evitar llevar productos derivados del cerdo cuando viaja o declárelos a autoridades sanitarias o de aduana; mantenerse alejado de explotaciones porcinas y cerdos salvajes, a menos que sea estrictamente necesario; no alimentar a los cerdos con residuos de alimentos o restos de cocina que contengan productos cárnicos; eliminar residuos que contengan productos derivados del cerdo en contenedores seguros.

Y, sobre todo, informe a las autoridades sobre cerdos o jabalíes enfermos o muertos. En Aragón, al 112.