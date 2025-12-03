El esquí regresa en el puente de la Constitución: situación y novedades en las estaciones de Aramón
Todas sus estaciones estarán abiertas con cerca de 100 kilómetros esquiables
El Grupo Aramón afronta el puente de la Constitución con todas sus estaciones abiertas y casi 100 kilómetros esquiables, gracias a las bajas temperaturas, que han permitido producir nieve, y al intenso trabajo de los equipos.
En el Valle de Tena, Formigal-Panticosa contará con 77 kilómetros esquiables y varios remontes en funcionamiento, con nieve polvo en buena parte del dominio. Panticosa abrirá sus puertas el viernes, 5 de diciembre, mientras que Formigal, que fue la primera en comenzar la temporada, ofrecerá su amplia oferta durante todo el puente.
En el Valle de Benasque, la estación de Cerler abrirá el sábado 6 de diciembre, con 6 kilómetros esquiables en el sector Ampriu. La puesta en marcha incluirá el remonte de Batisielles, que dará acceso a tres pistas, además de la zona de debutantes, para que todos puedan disfrutar de una jornada de esquí. Las bajas temperaturas previstas y la posibilidad de alguna nevada permiten afrontar el puente con buenas perspectivas, y los sistemas de producción de nieve seguirán activos para ampliar la superficie esquiable en cuanto las condiciones lo permitan.
En las estaciones turolenses, Valdelinares abrirá el sábado con 7 kilómetros esquiables y nieve polvo-dura, ofreciendo buenas condiciones para la práctica del esquí. Los accesos y servicios principales estarán operativos, y el equipo sigue trabajando para ampliar la superficie disponible en cuanto lo permitan las condiciones meteorológicas. Javalambre, por su parte, pondrá a disposición de los visitantes la zona de trineos y mantiene activos los sistemas de producción de nieve para aumentar la oferta.
Durante el puente estarán operativos los principales servicios: restauración, alquiler de material, escuela de esquí y puntos de atención al cliente, para garantizar la mejor experiencia a los visitantes.
Marchica Experience presenta una programación especial para este puente de diciembre, que sucederá al exitoso Opening con Juan Magán, celebrado el pasado fin de semana.
El inicio de temporada en las estaciones del Grupo Aramón se refuerza con atractivas promociones para todos los públicos, disponibles antes del periodo navideño: programas “Aprende a Esquiar”, packs familiares y las ofertas 5x3 y 3x2 para disfrutar más días en la nieve al mejor precio.
