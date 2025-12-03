El Gobierno de Aragón aprueba un decreto con subvenciones para incentivar la caza de jabalí ante la peste porcina africana

Primer movimiento legislativo del Gobierno de Aragón ante la peste porcina africana. El Ejecutivo autonómico, en Consejo de Gobierno Extraordinario, ha aprobado este miércoles un decreto ley para incentivar la caza del jabalí en la comunidad, en busca de crear “un tapón o una barrera” con Cataluña para evitar la potencial entrada de la enfermedad en la comunidad. La DGA ha aprobado una medida que otorgará subvenciones a los cotos de caza y también a los centros de recogida de caza.

La nueva normativa complementa la vigilancia activa y pasiva en las comarcas con mayor cantidad de estos animales, una especie cinegética extendida por toda la comunidad autónoma. La DGA también busca ampliar el número de veterinarios implicados en el proceso: ya hay cuatro profesionales dedicadas a reforzar las tareas de bioseguridad contra la peste porcina, pero el Ejecutivo autonómico aspira a contratar “algo más de una docena” en los próximos días.

