El Gobierno de Aragón aprueba un decreto con subvenciones para incentivar la caza de jabalí ante la peste porcina africana

El Ejecutivo autonómico ayudará a los cotos y a las empresas de recogida de animales con la nueva orden

El consejero Javier Rincón, este miércoles tras el Consejo Extraordinario.

El consejero Javier Rincón, este miércoles tras el Consejo Extraordinario.

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

Primer movimiento legislativo del Gobierno de Aragón ante la peste porcina africana. El Ejecutivo autonómico, en Consejo de Gobierno Extraordinario, ha aprobado este miércoles un decreto ley para incentivar la caza del jabalí en la comunidad, en busca de crear “un tapón o una barrera” con Cataluña para evitar la potencial entrada de la enfermedad en la comunidad. La DGA ha aprobado una medida que otorgará subvenciones a los cotos de caza y también a los centros de recogida de caza.

La nueva normativa complementa la vigilancia activa y pasiva en las comarcas con mayor cantidad de estos animales, una especie cinegética extendida por toda la comunidad autónoma. La DGA también busca ampliar el número de veterinarios implicados en el proceso: ya hay cuatro profesionales dedicadas a reforzar las tareas de bioseguridad contra la peste porcina, pero el Ejecutivo autonómico aspira a contratar “algo más de una docena” en los próximos días.

La redacción ya trabaja en la ampliación de esta noticia

El Gobierno de Aragón aprueba un decreto con subvenciones para incentivar la caza de jabalí ante la peste porcina africana

El Gobierno de Aragón aprueba un decreto con subvenciones para incentivar la caza de jabalí ante la peste porcina africana

