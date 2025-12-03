El modelo inclusivo de Kairós

En un escenario social que avanza hacia modelos más humanos y participativos, Kairós se ha consolidado en Aragón como una de las entidades que mejor encarna esta transformación. Con más de dos décadas de trabajo en discapacidad, infancia, vivienda, empleo e inclusión social, la cooperativa defiende una idea clave: la inclusión no se mide por discursos, sino por los apoyos reales que permiten a cada persona construir su propio proyecto de vida.

Para la entidad, el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es una fecha para recordar que la manera en que una sociedad incorpora la diversidad revela su madurez democrática. “No celebramos la discapacidad: celebramos a las personas, su dignidad y su capacidad de transformar su entorno cuando cuentan con oportunidades y apoyos adecuados”, señalan desde la organización.

Un modelo humano y participativo que busca transformar en materia de inclusión social / JULIO KAMBALACHE PANO

Ese enfoque, centrado en los derechos y en la participación real, ha guiado la evolución de Kairós desde su origen. Lo que en 2001 comenzó siendo un pequeño proyecto sociocultural es hoy una cooperativa de iniciativa social que acompaña cada año a más de 5.000 personas en distintas áreas de intervención. Este crecimiento, sólido, constante y siempre desde una gestión sin ánimo de lucro, ha ido de la mano de la profesionalización, la innovación y la apuesta por modelos de apoyo que ponen a la persona en el centro.

Una de las transformaciones más significativas se ha producido en el ámbito de la discapacidad. Cuando la entidad abrió sus primeros pisos tutelados en 2011, hablar de vivir en comunidad para personas con grandes necesidades de apoyo era casi una provocación. Hoy, es el camino que marcan las políticas públicas europeas: entornos reales, proyectos de vida personalizados y una presencia plena en la comunidad. El proyecto “Mi Casa: una vida en comunidad”, en el que Kairós participa activamente, es un buen ejemplo de cómo estos apoyos, flexibles, adaptados y respetuosos con las decisiones de cada persona, generan autonomía y dignidad.

El metaverso de Kairós, una herramienta pionera

La apuesta por la innovación tecnológica también ha permitido avanzar a Kairós en esa dirección. De hecho, su modelo de metaverso accesible se ha convertido en un referente de innovación a nivel nacional, ya que se ha creado específicamente para facilitar que personas con grandes necesidades de apoyo puedan expresar preferencias, metas, inquietudes o dificultades a través de un entorno virtual intuitivo. Una herramienta pionera que está marcando un antes y un después en la comunicación y la toma de decisiones de quienes encuentran barreras en los formatos tradicionales.

Pero la innovación no se limita a la tecnología. Kairós trabaja desde una mirada integral: infancia, vivienda, educación, empleo o inclusión social forman parte de un mismo ecosistema. La entidad cuenta con agencia de colocación, orientación laboral, formación con certificados de profesionalidad y acompañamiento en el puesto de trabajo.

Familiares y participantes de los programas y actividades. / KAIRÓS

También en esta línea de constante evolución, Kairós ha estrenado este año nueva imagen corporativa, un diseño que simboliza diversidad, comunidad y movimiento transformador. Una identidad más accesible y expresiva que acompaña el camino hacia su 25 aniversario en 2026, un horizonte lleno de retos: la ampliación del metaverso con inteligencia artificial, el refuerzo del área de vivienda y la consolidación de servicios de apoyo en todas sus áreas de acción.