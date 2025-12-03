El Grupo Jorge suspende a 300 trabajadores temporales de su matadero en Osona pero seguirá exportando a China desde Zuera

El Grupo Jorge, de capital aragonés y una de las cárnicas más pujantes del sector, ha suspendido a 300 trabajadores temporales de su matadero en Santa Eugenia de Berga (Osona, en la provincia de Barcelona), como ajuste ante la crisis abierta por la peste porcina. Esta compañía, con varios mataderos en Cataluña y otros en la propia comunidad aragonesa, como el de Zuera, ha decidido así anticiparse a las posibles afectaciones derivadas de la caída de exportaciones.

"No sabemos cuánto tiempo durará, una vez recuperemos la actividad nos comprometemos a volverlos a llamar", han explicado fuentes de la empresa a EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial. Desde la compañía también subrayan a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que otras instalaciones fuera de la provincia de Barcelona, como las de Zuera o Mollerusa, sí seguirán exportando con normalidad al gigante asiático. Además, la planta de Osona no cerrará y sigue trabajando con normalidad con los importadores nacionales y europeos.

"Somos los más damnificados y, según evolucione la situación, iremos viendo. Debemos ser lo más prudentes posibles", ratifican esas mismas fuentes, que inciden en que la peste porcina afrciana "no afecta a la salud humana" y que, hasta el momento, solo ha afectado a jabalís. "Existen protocolos brutales de prevención en las granjas que se cumplen y pueden evitar que los casos lleguen ahí", añaden.

La compañía se ha anticipado así a la disminución de faena que prevé en sus mataderos, una vez parte de los cerdos que le llegaban para matar y despiezar ya no le llegarán, en tanto que las exportaciones a países ajenos a la Unión Europea han quedado suspendidas, con el caso especial de China, con el que se cerró un acuerdo de regionalización el mas pasado y que es el principal cliente.

Críticas desde CCOO

En cambio, desde CCOO contextualizan que en la tarde de este martes se notificó a las empresas de trabajo temporal (ETT) que no se les iba a renovar el contrato en las mismas condiciones de personal y que los empleados temporales se les suspendía la relación. Este es el primer ajuste laboral que trasciende desde que estalló el brote de peste porcina, hace cinco días.

Desde el sindicato temen una cascada de despidos o resoluciones de contratos temporales de aquellas personas menos protegidas laboralmente. Y reclaman a la Administración que actúe para proteger esos empleos y garantice que las compañías recurren a mecanismos como los erte, tal como ocurrió durante la pandemia de la covid-19.

"El Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue con mucha atención la evolución de la peste porcina. Los ERTE de fuerza mayor pueden desplegarse de manera inmediata en caso de que fuera necesario, con el fin de proteger a empresas y personas trabajadoras mientras persista el problema", ha recordado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a través de sus redes sociales.

Precisamante, este miércoles al mediodía está prevista una reunión del Govern catalán para avanzar en medidas concretas de apoyo al tejido empresarial para hacer frente a esta crisis.