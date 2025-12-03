Preocupación en Aragón por la huelga de médicos: "Es un paro de muchos días y coincide con el pico epidémico de gripe”

El consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha advertido este miércoles de que la huelga estatal y autonómica convocada para los días 9 a 12 de diciembre afectará de forma directa a la reducción de las listas de espera quirúrgicas, una mejora que, ha recordado, estaba siguiendo una “muy buena inercia”.

Bancalero ha mostrado su preocupación por el impacto asistencial de un paro de “muchos días” que coincide con el “pico epidémico de gripe” y augura que tanto la huelga, sumada a los días festivos “van a mermar ese impulso” logrado en accesibilidad y demora quirúrgica, al tiempo que ha advertido que “detrás de cada dato hay personas”.

Para afrontar el escenario, ha informado de que el Servicio Aragonés de Salud ha elaborado un plan de contingencia encabezado por la gerente del Salud, Ana Castillo. El consejero ha explicado que se han dimensionado los servicios para “interferir lo mínimo posible” en el derecho a la huelga y garantizar la cobertura durante estos días, estableciendo servicios mínimos en todos los centros, incluidos los de Atención Primaria y los nuevos dispositivos de urgencia DUAP, medidas que cree que contribuirán a “tranquilizar a la población”.

Bancalero ha asegurado asimismo que no entiende la convocatoria a nivel autonómico porque “hace pocos meses se había alcanzado un pacto con los sindicatos” y dado que no se habían planteado ninguna de las nuevas iniciativas que hay ahora sobre la mesa.

Por ello estima que puede estar motivado para “aprovechar el tirón de la huelga nacional”, aunque ha insistido en que esto “despista del verdadero problema”, que ha situado en el Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y por eso considera que los sindicatos médicos en Aragón han actuado de forma “casi oportunista”.

Además ha aprovechado para recordar que en la Mesa Sectorial se han aprobado “más de cien medidas” con un trato “cordial” y acuerdos en la mayoría de puntos. Y aun así, ha asegurado que atenderán las nuevas demandas al tiempo que ha remarcado el compromiso de seguir trabajando para mejorar las condiciones de los profesionales y “garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder al sistema sanitario”