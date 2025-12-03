Los primeros efectos de la huelga en el Martina Bescós de Cuarte de Huerva: una persona más de limpieza y reforzar la conserjería

La huelga en el instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva empieza a surtir efecto. Tras una primera jornada de paros este martes, los profesores se han concentrado este miércoles a las puertas del Departamento de Educación de la DGA para volver a denunciar que el centro sufre falta de personal no docente y exigir soluciones. Poco después del inicio de la protesta, sobre las 10.30 horas, la consejera Tomasa Hernández y el Director General de Personal, José María Cabello, se han reunido con una representación de docentes y familias para acercar posturas. Desde el departamento han indicado que se ha acordado contratar a una profesional más de limpieza y reforzar en determinadas franjas horarias al conserje. Con todo, los acuerdos se cerrarán este viernes, cuando hay previstas conversaciones entre el Director Provincial de Educación, Rafael Lizandra, y el del Martina Bescós.

Desde Educación han explicado que en el encuentro se han abordado soluciones a corto y a medio plazo. Las primeras pasan porque el instituto contrate a una persona más de limpieza, cuyo coste asumirá el Gobierno de Aragón. Desde el centro reivindican ampliar la plantilla en al menos dos personas más, ya que ahora la componen solo dos profesionales contratadas por la administración a las que se suma una tercera que corre a cargo del Martina Bescós y que va menos horas.

Así, el acuerdo de este miércoles supondrá que el centro cuente con cuatro personas de limpieza: tres dependientes de la DGA y una más que gestiona el centro educativo. Desde la consejería han añadido que "se evaluará si es necesario contratar" a otra trabajadora más.

Otra de las reivindicaciones del profesorado del IES Martina Bescós era contar con al menos dos conserjes más. En este momento solo hay uno para 900 alumnos. En la reunión se ha pactado que una de las dos profesionales de limpieza que están contratadas por la administración refuerce la conserjería "en determinadas franjas horarias", según han informado desde el Departamento de Educación.

El centro cuenta ahora con dos profesionales de limpieza que son las que, indican desde Educación, corresponden por su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que es la misma que la de los institutos de similares características y número de alumnado y que, han afirmado en ocasiones anteriores, ahora mismo está "cubierta" en el Martina Bescós.

Con todo, tal y como ya se indicó, en la reunión de este miércoles, Hernández y Cabello han "garantizado" al centro que se va a iniciar una negociación con Función Pública y con los sindicatos con el fin de que en marzo ya esté preparada una nueva RPT que responda a las necesidades actuales del IES Martina Bescós y de los otros 12 centros de Zaragoza provincia de similar tamaño y características a instituto de Cuarte de Huerva, que en los últimos años han crecido.

El encuentro entre Hernández, Cabello y el profesorado y familias del Martina Bescós de este miércoles ha surgido en la concentración organizada por los docentes frente al Departamento de Educación en esta segunda jornada de huelga. Un representante de la conserjería se ha acercado y les ha propuesto este encuentro, que han fijado para las 10.30 horas. La próxima cita con la administración está fijada para el viernes.

Con todo, según han indicado desde los sindicatos convocantes de los paros, la huelga se mantiene y también lo hacen las movilizaciones previstas para este jueves. Para la última jornada hay prevista una caminata desde el centro hasta el Bulevar de Cuarte de Huerva por la mañana y una concentración frente al ayuntamiento del municipio por la tarde.