Así ha sido el estreno de las nuevas urgencias de tarde en Zaragoza: casi mil usuarios en dos días en pleno pico de gripe

Cerca de mil usuarios han pasado por las nuevas urgencias de tarde de Zaragoza desde que estas se estrenaran el 1 de diciembre, lunes, en plena explosión de casos de gripe en Aragón, donde el virus es epidemia. En concreto, en el estreno se atendió a 534 pacientes entre los cuatro Dispositivos de Urgencia de Atención Primaria (DUAP), que son los Centros Médicos de Especialidades (CME) de la ciudad. Es en ellos donde desde esta semana se atienden las demandas que no pueden esperar al día siguiente pero no son emergencias. En la segunda jornada, la del 2 de diciembre, se dio asistencia a 450 personas. El horario es de 15.00 a 22.00 horas entre semana y de 9.00 a 21.00 horas en fines de semana.

Este nuevo modelo de Atención Continuada comprende dos cambios principales. El primero, los puntos de atención. Los usuarios deben acudir al DUAP que les corresponde en función de su zona sanitaria: a los del sector I les corresponde el CME Grande Covián; a los del II, el Pablo Remacha o el Ramón y Cajal, en función del centro de salud al que pertenezcan y, a los del III, el Inocencio Jiménez.

En la segunda jornada de las nuevas urgencias de tarde, según los datos del Departamento de Sanidad, 103 usuarios del sector I acudieron al Grande Covián; 114 de la zona II fueron al Pablo Remacha y otras 72 al Ramón y Cajal, lo que suma un total de 186 pacientes; y 161 fueron atendidos en el Inocencio Jiménez, al que pertenecen los de la zona III.

Las atenciones cercanas a los 500 usuarios cada día van de la mano del notable incremento de los casos de gripe que se ha dado en Aragón, donde la media está ahora en 164,8 casos de gripe por 100.000 habitantes, muy por encima del umbral epidemiológico, que es el que marca el momento en el que la gripe es epidemia y que para esta temporada está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes.

La mayor escalada se ha dado en Zaragoza provincia, donde la incidencia ha crecido en un 165% en una semana. Los casos también han aumentado de forma muy destacable en Huesca, donde en la última semana se han alcanzado los 71,2 por 100.000 habitantes. Ello ha hecho entrar a la provincia en epidemia y también en el nivel 2 de riesgo, el mismo en el que está el área provincial de la capital aragonesa.

Por eso, desde el Departamento de Sanidad ha puesto en marcha medidas para frenar la propagación de la gripe como abrir la vacunación a los menores de 18 años en Aragón. Desde este miércoles ya se puede pedir cita a través de Salud Informa para este grupo poblacional.

La apertura de la vacunación a todos los menores de edad se suma a otras medidas llevadas a cabo por Sanidad en los últimos días para frenar la propagación del virus tales como la apertura de puntos de vacunación sin cita previa, que ya comenzó el fin de semana pasado en Zaragoza en el hospital Provincial.

En la misma línea, ahora se han habilitado puntos de vacunación sin cita para menores de edad en distintos puntos de la provincia de Huesca. Por un lado, este jueves 4 y el próximo martes 9, los menores de 18 años se podrán vacunar sin cita previa en el centro de salud Pirineos de Huesca de 16.00 a 20.00 horas. También podrán hacerlo en el de Sabiñánigo los días 9 y 10 de diciembre (martes y miércoles) de 16.00 a 19.00 horas. A ellos se suma el de Ayerbe, en el que se podrán vacunar sin cita el martes 9 de 16.00 a 18.00 horas.

El fin de semana pasado, el hospital Provincial de Zaragoza ya acogió la primera campaña de vacunación sin cita previa de la temporada. En la primera jornada recibieron la dosis 3.024 pacientes, casi el doble que las que lo hicieron durante dos días el año pasado. En la segunda, se protegió de la gripe a más de 500 niños.

En la misma línea de prevención, el Salud ha ampliado el horario de vacunación en el centro de salud de Valdespartera de Zaragoza. En el mismo se podrá vacunar a niños de entre 6 meses y 14 años este viernes, día 5 de diciembre, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. En este caso sí es necesario pedir cita previa, bien a través de la aplicación y web de Salud Informa, bien en el mostrador del ambulatorio.

Este pico de gripe también se ha dejado notar en las urgencias hospitalarias, según revelan profesionales sanitarios del Miguel Servet al afirmar que "cada vez llegan más casos". Los facultativos recuerdan que "es un proceso vírico, que no tiene cura y desde los centros sanitarios lo único que se puede hacer es dar medicación y recomendaciones para aliviar los síntomas".

Por eso, desde Sanidad remarcan que vacunar a los niños y jóvenes contra la gripe es "fundamental" porque protege su salud y reduce las hospitalizaciones. "La gripe no debe banalizarse ya que puede derivar en otitis, bronquitis, neumonía o fiebre alta que requiere ingresos hospitalarios", afirman, y recuerdan que inocular a los niños no solo les protege a ellos, sino también a las personas vulnerables de su entorno, como los abuelos o familiares con enfermedades crónicas.