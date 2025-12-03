Vox pide a Azcón “un cambio de rumbo” y que imite a Pérez Llorca para llegar a un acuerdo por los presupuestos

Balón en el aire, y que no baja, en la política aragonesa. Vox ha insistido este miércoles en que el Gobierno de Jorge Azcón tiene que hacer “un cambio de rumbo” similar al de Juanfran Pérez Llorca, recién nombrado presidente de la Comunidad Valenciana, para llegar a un acuerdo de cara a los presupuestos autonómicos de 2026. El líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha lamentado que la DGA aún no ha hablado con su potencial socio, pero sí ha avanzado que acudirá a la llamada de Azcón si se produce. Sobre un adelanto electoral, la ultraderecha cree que es “un misterio absoluto” saber si los aragoneses serán llamados a las urnas en los próximos meses.

Nolasco ha comparecido este miércoles en rueda de prensa y ha convertido su participación en una loa al discurso de Pérez Llorca, que cosechó la semana pasada el apoyo de Vox para ser investido como president en sustitución de Carlos Mazón. "Nuestra hoja de ruta no ha variado desde que se formó la formación", ha asegurado el portavoz de la ultraderecha en las Cortes, que ha celebrado que el pronunciamiento del valenciano "lleva a pensar que puede haber un cambio de rumbo en el PP". Para Nolasco, esta postura más dura con el Pacto Verde Europeo o con la inmigración ilegal es "una decisión acertada" por parte de los populares. El líder de la ultraderecha ha parafraseado literalmente a Pérez Llorca, leyendo extractos del discurso de investidura del pasado jueves.

"Si los valencianos van a disfrutar de esto, ¿por qué en Aragón no podemos disfrutarlo también?", ha analizado Nolasco, que ha destacado que ambas comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular. Sin embargo, el líder de Vox no quiere "un discurso" de Azcón en los mismos términos, sino que exige "un cambio de rumbo" como el que se ha visto en Valencia: "Azcón ha dicho a tantas cosas que son ilegales o que no quiere hacerlo, por eso ahora la gran pregunta es que por qué en Valencia sí se puede y en Aragón no". Nolasco ha insistido en que es "buena señal" esta alteración discursiva del PP.

Pese a su profuso análisis de la situación política de la Comunidad Valenciana, Nolasco no ha acertado a explicar la postura de Vox en Baleares, que ayer tumbó el techo de gasto de la popular Marga Prohens y obliga al Gobierno autonómico a prorrogar las cuentas de la comunidad. "No puedo contar, bastante tengo con preocuparme de la actualidad política de Aragón", ha lamentado el portavoz de Vox, que sí ha destacado que el rechazo "refuerza la coherencia de Vox". Nolasco insiste en que la ultraderecha "no toma las decisiones por capricho" y ha vuelto a criticar que el PP "no es igual" en todos los territorios en los que tiene representación.

Nuevos contactos y adelanto de las elecciones

La postura de Vox sí ha cambiado respecto a la potencial relación con el PP. Nolasco ha criticado que "no ha habido contactos ni con Azcón ni con el PP ni en Aragón ni en Madrid" y ha rechazado "la inminencia" con la que la DGA pretendía presentar el techo de gasto y los Presupuestos para la comunidad para 2026. "No entendemos por qué no lo hace", ha aseverado el líder ultraderechista que ha confirmado que Vox "acudiría a una ronda de contactos" y que quiere "conocer bien la posición" que plantea ahora el Gobierno de Aragón.

Nolasco ha insistido con la postura de Azcón respecto a las medidas que parece que Pérez Llorca va a implementar con su llegada al Gobierno de la Comunidad Valenciana: "Parece que dice que Pérez Llorca va a cometer ilegalidades, pero no creo que vaya a enmendarle la plana". Sí ha vuelto a criticar el ultraderechista que, con la polémica y posterior cese del asesor de Vox que publicaba comentarios racistas y fascistas en redes sociales, Azcón aprovechó "técnicas que no eran políticamente dignas" para dañar a Vox, aunque ahora cree que el discurso ha cambiado.

Preguntado por uno posible adelanto electoral, Nolasco ha admitido que es "un misterio absoluto" intentar adivinar si el presidente aragonés convoca con antelación a los aragoneses para ir a las urnas antes de cuando corresponde, que sería en mayo de 2027.