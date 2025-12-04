Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón pide a ciclistas y montañeros precaución frente a la peste porcina africana: estas son las recomendaciones

Ha reforzado su campaña de prevención frente a la peste porcina africana difundiendo una serie de recomendaciones

Varios jabalís en una imagen de archivo.

Varios jabalís en una imagen de archivo. / El Periódico

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El Gobierno de Aragón ha reforzado su campaña de prevención frente a la peste porcina africana difundiendo una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a montañeros y ciclistas. Para ello, se ha contactado con 225 clubes relacionados con el deporte y el medio natural de la comunidad, con el fin de que trasladen a sus asociados las medidas necesarias para evitar la propagación de esta enfermedad.

Cartel informativo del Gobierno de Aragón.

Cartel informativo del Gobierno de Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

Las indicaciones inciden en la importancia de desinfectar el calzado utilizado en las salidas al medio natural, así como la mochila, las ruedas de las bicicletas y, en su caso, a los animales de compañía.

Estas precauciones son igualmente recomendables para cualquier persona que frecuente el monte, pertenezca o no a un club de montaña o BTT.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
  2. Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
  3. Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: 'Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
  4. Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
  5. El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
  6. La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
  7. 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
  8. El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro

El grado de Medicina en Teruel se empezará a impartir en septiembre de 2026

El grado de Medicina en Teruel se empezará a impartir en septiembre de 2026

Aragón pide a ciclistas y montañeros precaución frente a la peste porcina africana: estas son las recomendaciones

Aragón pide a ciclistas y montañeros precaución frente a la peste porcina africana: estas son las recomendaciones

Aragón recupera su quinto mercado porcino internacional al levantar Corea del Sur sus restricciones

Aragón recupera su quinto mercado porcino internacional al levantar Corea del Sur sus restricciones

La radioterapia ya está un paso más cerca en Teruel: comienza la obra del búnker para instalar el acelerador de tratamientos de cáncer

La radioterapia ya está un paso más cerca en Teruel: comienza la obra del búnker para instalar el acelerador de tratamientos de cáncer

Los funcionarios aragoneses cobrarán hasta 1.900 euros más al año por la subida salarial del Gobierno desde 2026

Los funcionarios aragoneses cobrarán hasta 1.900 euros más al año por la subida salarial del Gobierno desde 2026

Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia

Ya hay fecha para la reapertura de uno de los edificios más icónicos del paseo Independencia

Optimismo con el paquete de ayudas de 1.300 millones al coche eléctrico: "Aragón parte desde la pole"

Optimismo con el paquete de ayudas de 1.300 millones al coche eléctrico: "Aragón parte desde la pole"

Bermúdez de Castro, sobre la relación del PP con Vox en Aragón: "LA DGA no va a cambiar de baldosa ni irse a la extrema derecha"

Bermúdez de Castro, sobre la relación del PP con Vox en Aragón: "LA DGA no va a cambiar de baldosa ni irse a la extrema derecha"
Tracking Pixel Contents