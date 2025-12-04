Aragón pide a ciclistas y montañeros precaución frente a la peste porcina africana: estas son las recomendaciones
Ha reforzado su campaña de prevención frente a la peste porcina africana difundiendo una serie de recomendaciones
El Gobierno de Aragón ha reforzado su campaña de prevención frente a la peste porcina africana difundiendo una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a montañeros y ciclistas. Para ello, se ha contactado con 225 clubes relacionados con el deporte y el medio natural de la comunidad, con el fin de que trasladen a sus asociados las medidas necesarias para evitar la propagación de esta enfermedad.
Las indicaciones inciden en la importancia de desinfectar el calzado utilizado en las salidas al medio natural, así como la mochila, las ruedas de las bicicletas y, en su caso, a los animales de compañía.
Estas precauciones son igualmente recomendables para cualquier persona que frecuente el monte, pertenezca o no a un club de montaña o BTT.
