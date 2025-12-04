Aragón pierde su quinto mercado internacional de porcino con el cierre de Corea del Sur

Las conexiones internacionales del cerdo español siguen temblando por el foco de peste porcina africana detectado en Barcelona. Un nuevo país, Corea del Sur, ha cerrado este miércoles sus relaciones comerciales con España, de cualquier tipo, ante la detección de una enfermedad que no se registraba en el país desde hace cuatro décadas. Un golpe a toda la economía española, pero que incide con fuerza en Aragón, cuyo sector porcino tiene como quinto destino preferente el mercado asiático.

Corea del Sur ha confirmado este miércoles que no importará productos, una reacción algo más tardía que la de otros países de Asia. China, con el recién estrenado acuerdo de regionalización, sigue comerciando con todas las provincias de España, con la única excepción de Barcelona. Japón y Filipinas no importan cerdo, sí otros productos, pero extienden la prohibición a todas las comunidades autónomas del país. Como ayer reclamó el consejero aragonés del ramo, Javier Rincón, el Ministerio de Agricultura sigue negociando con estos países y destinos potenciales para reabrir rutas y dar salida al porcino español.

El caso coreano duele especialmente al cerdo aragonés. Puntal de la economía y con una balanza internacional de 2.200 millones de euros en exportaciones en 2024, último ejercicio completo, Corea del Sur escaló el año pasado hasta el quinto puesto. El país asiático es, por lo tanto, una de las naciones que más cerdo aragonés importa de todo el globo. Tan solo China, Italia, Japón y Polonia registran un porcentaje de mercado exterior mayor que el de Corea del Sur, que alcanzó el 7,33% en 2024.

Un mercado que no deja de crecer y que desde la pandemia ha cogido una velocidad de crecimiento considerable. La balanza coreana de 2020, año paralizado por el coronavirus, era mucho menor: tan solo el 2,26% de los productos derivados del cerdo que partían de Aragón hacia el resto del mundo tenían como destino Corea del Sur. El 7,33% que supuso en 2024 implica que en este último lustro la apetencia coreana por el cerdo aragonés ha crecido en un 145,64%.

El coreano se engloba en un mercado "de calidad", como ha recalcado Rincón en alguna de sus intervenciones de los últimos días. En palabras del consejero, el interés de Aragón por Japón y Filipinas existe, además de por la cantidad, por la calidad de los productos que importan. El país nipón, por ejemplo, es el principal comprador de la panceta aragonesa. En la actualidad, los japoneses importan el 9,81% del cerdo de la comunidad que viaja al extranjero. Un mercado en pleno crecimiento: ese casi 10% en 2024, según Aragón Exterior (Arex), era tan solo un 5,72% a finales de 2020. Filipinas ha sido otro de los países que ha aumentado su importación en los últimos ejercicios. Un 4,85% de los productos del sector porcino vuelan hasta el país asiático, por el 1,40% que suponía en 2020. Un aumento del 627% en tan solo cuatro años.

Rincón hizo el llamamiento a la negociación del comercio exterior en el Consejo Consultivo en el que participó con el ministro Luis Planas, pero también en la rueda de prensa ofrecida por la mañana tras el Consejo de Gobierno Extraordinario. En él, el Ejecutivo autonómico acordó la aprobación de un decreto ley para frenar el crecimiento demográfico de jabalís en la comunidad. La DGA ayudará con 30 euros por animal abatido a los cotos y con 25 euros por animal recogido a las empresas encargadas de esta tarea. Se aumentará el número de veterinarios y las medidas de bioseguridad y se flexibilizan elementos relacionados con la caza, al permitirse el uso de miras térmicas o de redes para la captura, entre otras muchas actuaciones que entran en vigor este jueves con la publicación en el BOA de la norma.