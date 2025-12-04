Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día

La temporada de esquí empieza con buenas noticias para los estudiantes aragoneses gracias a los descuentos anunciados por el Gobierno de Aragón y Aramón, que han dado a conocer los nuevos precios para la práctica del esquí en las estaciones aragoneses durante los próximos años.

El Gobierno de Aragón y Aramón, Montañas de Aragón, S.A., han firmado un convenio de colaboración destinado a facilitar el acceso del alumnado aragonés a los deportes de invierno y a promover la cultura de la montaña como herramienta educativa, social y territorial. Este acuerdo, con una validez de tres años, ha sido dado a conocer hoy por el consejero de Hacienda del Gobierno autonómico, Roberto Bermúdez de Castro; el Secretario General Técnico del Departamento de Educación, Manuel Magdaleno, y el presidente del holding aragonés de la nieve, Antonio Gericó.

Quién, dónde y cómo puede acceder a los descuentos

Gracias a este acuerdo, todos estudiantes de los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma podrán disfrutar de condiciones especiales en la compra de forfaits en las estaciones gestionadas por Aramón —Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares—. La promoción ofrece tarifas reducidas para que los alumnos puedan practicar esquí en las instalaciones del holding aragonés de la nieve, con independencia de la fecha en que los utilicen.

Para acceder a estas ventajas, los estudiantes deberán entrar en la web https://www.clubaramon.com/promociones/escolares.aspx , donde se solicitará el código personalizado del centro educativo y el identificador del alumno (GIR o el número propio del centro). Las inscripciones estarán disponibles en dos categorías: chiquitín (nacidos en 2020 o posteriormente) y júnior (nacidos entre 2008 y 2019).

Más descuento cuantos más días de esquí

La campaña permite adquirir paquetes de 5, 10 y 15 días de esquí. Los precios para la categoría chiquitín serán de 39, 79 y 99 euros, respectivamente, mientras que para la categoría júnior serán de 119, 199 y 249 euros.

Es decir, en la categoría chiquitín, el forfait de cinco días costará 7,8 euros por jornada; el de 10 días, 7,9; y el de 15 días, 6,6 euros por día. Par los júnior, nacidos entre 2008 y 2019, costarán 23,8 euros por día para un forfait de 5 jornadas; 19,9 para un paquete de diez días; y de 16,6 euros para quince días de esquí.

La promoción permitirá facilitar el acceso al esquí en esta temporada 25-26 a más de 150.000 escolares de la región.

Roberto Bermúdez de Castro ha incidido en la importancia de la reducción del precio del forfait para facilitar el acceso de los escolares a los deportes de nieve y, especialmente, en potenciar la cultura de la montaña a los escolares que se traducirá en un mayor respeto por la misma, por conocer el territorio y por sembrar el camino para hacer una montaña más segura.

El consejero ha mostrado su deseo para que las estaciones de esquí alpino de la comarca de la Jacetania -Candanchú y Astún- se sumen a esta iniciativa de facilitar el acceso a los deportes de invierno a los escolares aragoneses.

Seguridad en montaña

Además, el convenio incluye el desarrollo de iniciativas educativas y divulgativas relacionadas con la seguridad en montaña, los hábitos de vida saludable y el respeto al medio natural, en el marco del programa Montaña Segura.

Con esta actuación, el Gobierno de Aragón, subrayó Manuel Magdaleno, reafirma su compromiso con la educación en valores, la promoción de la salud y el impulso del deporte entre la infancia y la juventud, fomentando un uso responsable y pedagógico de la montaña como elemento de cohesión social y territorial, al tiempo que se refuerza la cultura de la nieve en la comunidad.

El acuerdo no implica obligaciones económicas para el Gobierno de Aragón, ya que cada entidad asumirá con sus propios medios los gastos de las acciones que le correspondan. Tendrá una vigencia inicial de tres años, prorrogable hasta un máximo de cuatro años adicionales. Para garantizar su correcta aplicación, se creará una comisión de seguimiento integrada por representantes del Gobierno de Aragón y de Aramón.