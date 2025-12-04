Bermúdez de Castro, sobre la relación del PP con Vox en Aragón: "LA DGA no va a cambiar de baldosa ni irse a la extrema derecha"
El consejero de Hacienda insiste en que no hay diálogo entre los dos partidos para aprobar los presupuestos, que se presentarán "de forma inminente"
La relación entre PP y Vox en Aragón está más muerta que nunca. No hay negociación por los presupuestos, que la DGA insiste en que presentará "de forma inminente", y la tensión entre las dos formaciones de derecha no progresa. "No vamos a cambiar de baldosa ni irnos a la extrema derecha", ha censurado Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda de la DGA, al analizar la petición de Vox de que los populares hagan "un cambio de rumbo" para facilitar las negociaciones entre los dos partidos. Bermúdez de Castro ha insistido en que no hay diálogo entre las formaciones y ha criticado las formas y el fondo de la ultraderecha en los últimos tiempos.
El responsable de Hacienda, que ha comparecido ante los medios de comunicación para presentar un plan de impulso del esquí entre los estudiantes aragoneses, ha defendido que el Gobierno que lidera Jorge Azcón es de "centro derecha moderada" y ha insistido en que la DGA "no va a pasar líneas rojas". "Intentamos gobernar para el mayor número de aragoneses y si nos vamos a ese lado -la extrema derecha- no vamos a representar a ese número mayoritario de aragoneses", ha analizado Bermúdez de Castro.
El también consejero de Interior y Administración Pública ha destacado que "todos sabemos" cómo son las relaciones entre PP y Vox. "Solo hay que verlo en las últimas semanas: el lunes echaron atrás el techo de gasto de Baleares, en Extremadura hay elecciones por lo mismo y en Cantabria echaron atrás el techo de gasto la semana pasada...", ha dicho Bermúdez de Castro, que ha asegurado que la intención de la DGA es "aprobar unos presupuestos, pero desde la centralidad, la normalidad y que sea para todos". El consejero de Hacienda cree que los partidos tienen "un 97% de proyecto común" y que dentro de la DGA "solo se puede mover un 3%", pero que se debe hacer "desde la nromalidad y sin romper todo". "No vamos a perder la centralidad", ha sentenciado.
