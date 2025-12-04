El colegio Martina Bescós de Zaragoza vive hoy su tercer y último día de huelga: "¡Faltan manos, sobran excusas!"

El IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva encara hoy el último día de la huelga convocada por el profesorado, después de que las negociaciones abiertas con la Consejería de Educación hayan empezado a desbloquear el conflicto por la falta de personal no docente. Las manifestaciones prosiguen también durante la mañana de hoy, con un mensaje claro plasmado en las pancartas de usuarios del centro: "¡Faltan manos, sobran excusas!", frase exclamada por los varios centenares de personas que se han reunido en esta reivindicación durante las últimas horas.

Tras dos jornadas de paros y una concentración frente al Departamento de Educación, docentes y familias se reunieron este miércoles con la consejera Tomasa Hernández y el director general de Personal, José María Cabello, logrando los primeros compromisos para mejorar la situación del centro.

Durante el encuentro, se acordó la incorporación de una nueva profesional de limpieza, cuyo coste asumirá íntegramente el Gobierno de Aragón. Con ello, el instituto contará con cuatro trabajadoras de limpieza: tres dependientes de la DGA y una más contratada por el propio centro, que ya venía prestando servicio aunque con menos horas. La consejería también se comprometió a evaluar si es necesario sumar otra limpiadora más, atendiendo al crecimiento del instituto en los últimos años.

Otra de las reivindicaciones del claustro era el refuerzo de la conserjería, actualmente atendida por un único trabajador para un total de 900 alumnos. Como medida provisional, se ha pactado que una de las limpiadoras de la administración apoye al conserje en determinadas franjas horarias, paliando así la sobrecarga mientras se avanza en soluciones más estables.

El punto más relevante para la comunidad educativa es la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro. Aunque inicialmente estaba prevista para el mes de junio, la consejería anunció que los trabajos se adelantarán a marzo, tanto para el Martina Bescós como para otros doce institutos de características similares en la provincia de Zaragoza. La revisión buscará ajustar las plantillas a la realidad actual de unos centros que han experimentado un notable crecimiento.

Tras la reunión, tanto el profesorado como las familias, representadas por la AMPA, valoraron positivamente los avances alcanzados, que calificaron como “una agradable sorpresa”. Confían en que la negociación continúe este viernes con el director provincial de Educación para cerrar definitivamente los acuerdos y poner fin a un conflicto que ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de adaptar los recursos humanos a las demandas del centro.