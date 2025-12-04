Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúa el efecto arrastre tras el ere de Adient en Alagón: una empresa auxiliar plantea 60 nuevos despidos

Los sindicatos aseguran que la negociación con Logística Jit Aragón, filial de Sesé, está "bloqueada"

El interior de la planta de Adient.

El interior de la planta de Adient. / El Periódico

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Nuevo efecto tras el ere de Adient en Alagón, una de las principales compañías auxiliares del sector de la automoción en la comunidad y que se saldó hace unas semanas con la salida voluntaria de 106 trabajadores (el primer planteamiento de la empresa llegaba a los 178 empleados). Esta vez, en una de sus auxiliares, Logística Jit Aragón, filial de Sesé, que plantea el despido de 60 personas, el 50% de la plantilla total, que asciende a 120.

Los sindicatos, UGT, OSTA y CCOO, han dado la negociación por "bloqueada". En ese sentido, aseguran que "la extinción de estos puestos de trabajo viene motivada por la internalización del servicio que venía prestando esta operativa en el centro de trabajo de Adient, que supondrá el despido de 30 personas en enero y otras 30 en el mes de abril".

Así, y tras varias negociaciones con la empresa, el comité sindical ha denunciado que "las indemnizaciones ofrecidas apenas superan las que marca la ley". Además, inciden en que "están topadas a 12 mensualidades", algo que califican como "inasumible" debido a las antigüedades de las personas que trabajan en la contrata. Por ello, han decidido por mayoría bloquear la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado.

Una situación que ya ha llegado al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), organismo al que el comité de Logística Jit Aragón ha elevado el caso. La próxima reunión se producirá el miércoles 10 de diciembre, con el objetivo de alcanzar un acuerdo en los términos del ere.

