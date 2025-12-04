Aragón recupera su quinto mercado porcino internacional al levantar Corea del Sur sus restricciones

Corea del Sur ha levantado este jueves las restricciones para permitir la entrada de productos de porcino español ubicados fuera de la zona restringida, delimitada a 91 municipios en Barcelona, según la última nota informativa del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). El país asiático mantiene, en cambio, la suspensión de la importación de forrajes desde el 29 de noviembre. La apertura de Corea permite a Aragón recuperar el quinto mercado internacional en importancia, con una cuota del 7,7% de las exportaciones de estos productos realizadas en 2024.

Precisamente este jueves, la Unión Europea ha ampliado de 64 a 91 los municipios de la zona afectada por el brote de peste porcina y ha dejado fuera a las comarcas catalanas con mayor peso del sector porcino como Osona, Bages y Segrià.

Brasil ha informado sobre la admisión sin restricciones de los lotes de productos porcinos producidos antes del 25 de noviembre y del material genético obtenido antes del 25 de octubre.

La actualización también incluye la suspensión por parte de Filipinas de la importación de productos de porcino, incluidos la carne y productos cárnicos, el semen y la piel, de todos aquellos productos cuya fecha de fabricación sea posterior al 11 de noviembre. Los contenedores en tránsito, cuya fecha de producción sea posterior al 11 de noviembre, no serán admitidos y deberán retornar a origen, detalla el documento. Además, independientemente de la fecha de producción, no se podrá exportar ningún producto con fecha de embarque posterior al 4 de diciembre.

Por otro lado, la nota informativa ha precisado que Nueva Caledonia mantiene las importaciones de carne y productos cárnicos de porcino de las zonas no restringidas que deben ir acompañadas del certificado complementario disponible en Cexgan, el certificado sanitario para exportación del Ministerio de Agricultura español. Este país ha prohibido así la importación de productos porcinos destinados a la alimentación animal, como juguetes para mascotas, por ejemplo, huesos masticables u orejas de cerdo deshidratadas.

En total, siguen bloqueados unos 130 certificados sanitarios de exportación por parte de unos 40 países.