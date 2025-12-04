Los funcionarios aragoneses cobrarán hasta 1.900 euros más al año por la subida salarial del Gobierno desde 2026

El Gobierno de Aragón aplicará ya este diciembre la subida a los funcionarios aprobada por el Gobierno de España. Lo hará a través de dos decretos, que se aprobarán entre mañana y el mes de enero, para dar dotación presupuestaria suficiente para cubrir los incrementos salariales. Esta subida representará incrementos anuales de entre 922 euros y 1.904 euros a partir de enero de 2026 respecto a los salarios de 2024 y en función de la categoría de cada funcionario. Así se constata tras aplicar las subidas del 2,5% retroactiva desde enero para el ejercicio de 2025, y añadir el incremento del 1,5% previsto a partir de enero de 2026 como fruto del acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y los agentes sociales a nivel nacional.

El consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro ha confirmado que los funcionarios aragoneses recibirán una extra en la nómina de diciembre en la que se reflejarán los incrementos del 2,5%.

Así, ha explicado que el Gobierno aragonés aprobó ayer en un Consejo de Gobierno extraordinario las tasas salarlaies de todos los funcionarios y trabajadores del Gobierno de Aragón correspondiente a ese 2,5% con el objetivo de pagarlo ya en la nómina del mes de diciembre.

Bermúdez de Castro ha reconocido que "no todas las administraciones lo van a hacer", aunque la previsión del Ejecutivo aragonés es poder hacerlo, y ese incremento se sumará al del 0,5% aprobado hace unos meses. Bermúdez de Castro ha declarado que se aprobará en las Cortes "porque es lo normal, ya hemos hablado con algunos portavoces de la oposición".

En enero, el Gobierno de Aragón aprobará otro decreto para hacer frente al incremento del 1,5%. En cifras globales, la subida saliaral del mes de diciembres supone algo más de 70 millones de euros, y "la nómina completa ordinaria, más extraordinaria, más la subida salarial retroactiva, algo menos de 400 millones de euros", ha explicado. En las áreas de Sanidad y Educación, el incremento representa en torno a 35 millones.