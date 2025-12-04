GIRA Jóvenes arranca en Aragón con más de 90 estudiantes de FP

Más de 90 estudiantes aragoneses de Formación Profesional han protagonizado esta semana la XIV edición de GIRA Jóvenes, el programa de capacitación y empleabilidad impulsado por Coca-Cola.

Este ciclo arrancó el pasado martes en el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja de Zaragoza que se convirtió en el epicentro del desarrollo de las conocidas soft skills y en incubadora de proyectos emprendedores que abordan desafíos o problemáticas específicas de su comunidad local.

En la edición de este año, han participado cuatro centros de Zaragoza y Huesca: CPA Salduie, CPIFP San Lorenzo Huesca, Océano Atlántico FP y el colegio Salesianos Nuestra Señora del Pilar.

Prepararse para la vida

El Programa GIRA Jóvenes está dirigido a estudiantes de Formación Profesional de entre 16 y 30 años. En él, a través de diferentes acciones formativas, los participantes tuvieron la oportunidad de prepararse en las denominadas soft skills para su entrada al mundo laboral: trabajo en equipo, comunicación, actitud emprendedora, adaptación al cambio y pensamiento crítico.

Además, los asistentes recibieron sesiones de inspiración impartidas en formato híbrido por expertos colaboradores en ámbitos como digitalización y la sostenibilidad verde, además del intraemprendimiento y el emprendimiento social.

Para el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Luis Mariano Mallada, las soft skills se consolidan como «un complemento a los programas de estudio en los centros», poniendo en valor su adquisición y la necesidad de su presencia en las aulas.

Una formula de crecimiento

Esta iniciativa ha tratado de crear las condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar sus habilidades como fórmula de crecimiento profesional y personal, favoreciendo así la inclusión social.

GIRA Jóvenes impulsa y apoya a jóvenes en su capacitación y formación en las habilidades y la confianza que necesitan para tener éxito en el empleo, a través de un enfoque basado en las denominadas soft skills, que cada vez tienen una mayor relevancia en el mercado laboral.

Una programación completa

Durante la sesión de bienvenida, el responsable de Empleabilidad de Fundación Ibercaja, Alberto Pérez, destacó el importante papel que representa GIRA Jóvenes, que permite acercar a jóvenes estudiantes a las demandas reales de talento de las empresas, trabajando las competencias más demandadas y que pueden representar su diferenciación al incorporarse al mercado laboral.

Por su parte, Nacho Palma, gestor de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, resaltó que en las trece ediciones que lleva en marcha GIRA Jóvenes, «esta iniciativa ha tratado de crear las condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar sus habilidades como fórmula de crecimiento profesional y personal, favoreciendo así la inclusión social. Estamos convencidos de que cuando eso se consigue, las comunidades mejoran y todos prosperamos». Además, Gema Domínguez añadió que «GIRA Jóvenes impulsa y apoya a jóvenes en su capacitación y formación en las habilidades y la confianza que necesitan para tener éxito en el empleo, a través de un enfoque basado en las denominadas soft skills, que cada vez tienen una mayor relevancia en el mercado laboral».