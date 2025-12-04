GIRA Jóvenes arranca en Aragón con más de 90 estudiantes de FP
El programa busca mejorar la empleabilidad juvenil con formación en ‘soft skills’, digitalización, sostenibilidad, sesiones inspiradoras y emprendimiento social
Más de 90 estudiantes aragoneses de Formación Profesional han protagonizado esta semana la XIV edición de GIRA Jóvenes, el programa de capacitación y empleabilidad impulsado por Coca-Cola.
Este ciclo arrancó el pasado martes en el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja de Zaragoza que se convirtió en el epicentro del desarrollo de las conocidas soft skills y en incubadora de proyectos emprendedores que abordan desafíos o problemáticas específicas de su comunidad local.
En la edición de este año, han participado cuatro centros de Zaragoza y Huesca: CPA Salduie, CPIFP San Lorenzo Huesca, Océano Atlántico FP y el colegio Salesianos Nuestra Señora del Pilar.
Prepararse para la vida
El Programa GIRA Jóvenes está dirigido a estudiantes de Formación Profesional de entre 16 y 30 años. En él, a través de diferentes acciones formativas, los participantes tuvieron la oportunidad de prepararse en las denominadas soft skills para su entrada al mundo laboral: trabajo en equipo, comunicación, actitud emprendedora, adaptación al cambio y pensamiento crítico.
Además, los asistentes recibieron sesiones de inspiración impartidas en formato híbrido por expertos colaboradores en ámbitos como digitalización y la sostenibilidad verde, además del intraemprendimiento y el emprendimiento social.
Para el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Luis Mariano Mallada, las soft skills se consolidan como «un complemento a los programas de estudio en los centros», poniendo en valor su adquisición y la necesidad de su presencia en las aulas.
Una formula de crecimiento
Esta iniciativa ha tratado de crear las condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar sus habilidades como fórmula de crecimiento profesional y personal, favoreciendo así la inclusión social.
GIRA Jóvenes impulsa y apoya a jóvenes en su capacitación y formación en las habilidades y la confianza que necesitan para tener éxito en el empleo, a través de un enfoque basado en las denominadas soft skills, que cada vez tienen una mayor relevancia en el mercado laboral.
Una programación completa
Durante la sesión de bienvenida, el responsable de Empleabilidad de Fundación Ibercaja, Alberto Pérez, destacó el importante papel que representa GIRA Jóvenes, que permite acercar a jóvenes estudiantes a las demandas reales de talento de las empresas, trabajando las competencias más demandadas y que pueden representar su diferenciación al incorporarse al mercado laboral.
Por su parte, Nacho Palma, gestor de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, resaltó que en las trece ediciones que lleva en marcha GIRA Jóvenes, «esta iniciativa ha tratado de crear las condiciones para que todo el mundo pueda desarrollar sus habilidades como fórmula de crecimiento profesional y personal, favoreciendo así la inclusión social. Estamos convencidos de que cuando eso se consigue, las comunidades mejoran y todos prosperamos». Además, Gema Domínguez añadió que «GIRA Jóvenes impulsa y apoya a jóvenes en su capacitación y formación en las habilidades y la confianza que necesitan para tener éxitun programa que busca mejorar la empleabilidad juvenil con formación en soft skills, digitalización, sostenibilidad y emprendimiento social.o en el empleo, a través de un enfoque basado en las denominadas soft skills, que cada vez tienen una mayor relevancia en el mercado laboral».
PALANCA DE CAMBIO: 9.000 participantes en 13 años
Desde que el proyecto GIRA Jóvenes vio la luz en 2012, ha puesto especial foco en los jóvenes que residen en entornos rurales para que se conviertan en impulsores de su actividad socioeconómica y ayuden a fijar su población, suponiendo así una solución al fenómeno de la despoblación.
En sus 13 ediciones, GIRA Jóvenes ha llegado a más de 9.000 participantes y ha generado 860 experiencias laborales remuneradas.
Además, el programa toma como palanca de acción la Alianza Nacional por la FP impulsada desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a la que recientemente se ha adherido GIRA Jóvenes.
Con todo ello Coca-Cola reafirma su compromiso por convertirse en un agente positivo del cambio en aquellas comunidades en las que opera, incidiendo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), Reducción de las Desigualdades (10), Educación de Calidad (ODS 4) y Alianzas para Lograr los Objetivos (ODS 17).
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
- Los padres 'helicóptero' irrumpen en la universidad: llaman a los profesores para quejarse de las notas
- La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina