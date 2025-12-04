El Gobierno de Aragón ampliará el personal de "entre 15 y 18 institutos" en las próximas semanas

El Gobierno de Aragón ampliará las plantillas de "entre 15 y 18 institutos" de la comunidad con la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que llevará a cabo en la próxima mesa sectorial de Función Pública. El encuentro con los sindicatos, que servirá para sacar adelante esta medida tan demandada por algunos centros educativos aragoneses, también aprobará otra medida de régimen interno y que permitirá a los trabajadores de la Administración General de la DGA atender a sus hijos si estos padecen alguna enfermedad rara o cáncer.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado este jueves la medida, durante la rueda de prensa en la que ha presentado un nuevo plan de la DGA junto a Aramón para fomentar el esquí entre los alumnos aragoneses. El también responsable de Administración Pública del Ejecutivo autonómico ha avanzado que en la mesa sectorial de dentro de un par de semanas "se aumentará la RPT de los trabajadores adscritos a estos centros". "Es una situación que viene del Gobierno anterior", ha recordado el popular, sobre las denuncias de falta de profesionales en algunos centros que se han intensificado en las últimas semanas.

El ejemplo más claro es el IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva, que hoy ha mantenido su tercer día de huelga y que los últimos fines de semana ha recogido firmas para mejorar su situación. Bermúdez de Castro lo ha puesto como ejemplo: "El Martina Bescós está al 100%, pero lo que ocurres que es que la RPT de estos centros fue muy reducida". El consejero de Administración Pública ha destacado que el instituto cuartano "tiene muchos alumnos" y, en base a eso y a los informes internos de Planificación Educativa se ha decidido aumentar el número de profesionales, en una cifra que se precisará al finalizar la mesa sectorial. En el caso del Martina Bescós, Bermúdez de Castro ha avanzado que ha tenido conversaciones con el director del centro para que se sumen "a la contratación centralizada para llevar a cabo la limpieza", desde el ámbito de la DGA.

"Se han hecho estudios de las necesidades de personal", ha resumido Bermúdez de Castro, que ha recordado que para aprobar esta medida de ampliación "hay que pasar por la mesa de negociación". Al día siguiente, 19 de diciembre, entrará en vigor la RPT con los nuevos baremos. El consejero aragonés ha cifrado "entre 15 y 18 institutos los que tendrán su modificación".

Bermúdez de Castro ha anunciado, además, la segunda medida que se aprobará en la mesa de Función Pública: los funcionarios que tengan hijos a su cargo con "enfermedades graves" podrán cuidar de estos niños, gracias a "una fórmula que ha costado mucho encontrar".