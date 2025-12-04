El Gobierno de Aragón responde a la espantada de Vox del homenaje a Lambán: "Uno de los elementos fundamentales de la democracia es rechazar el sectarismo"
El Ejecutivo liderado por Jorge Azcón "lamenta" la ausencia comunicada de Vox al homenaje a Javier Lambán, que se celebra esta tarde en la Sala de la Corona del Pignatelli
Poco ha tardado el Gobierno de Aragón en responder y marcar distancias con la espantada de Vox al homenaje que recibirá esta tarde el expresidente del Gobierno aragonés, el socialista Javier Lambán, que recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.
A través de un comunicado oficial trasladado a los medios, el Gobierno de Aragón ha lamentado la decisión de Vox de no participar en la entrega del galardón.
Fuentes del Gobierno aragonés han señalado que "el premio de este año se concede a Javier Lambán, no al Partido Socialista, precisamente por llevar a cabo una ferviente defensa de los valores constitucionales y del sistema democrático que nos dimos los españoles en 1978", y añaden, "incluso enfrentándose públicamente para ello a los principales dirigentes de su partido".
Desde el Gobierno autonómico que lidera el PP señalan que "uno de los elementos fundamentales de la democracia es rechazar el sectarismo para buscar puntos de encuentro comunes entre partidos diferentes en beneficio del conjunto de la sociedad".
Así, recalcan que este es "un objetivo prioritario" del actual Gobierno de Aragón, entre otras medidas con la creación de un galardón como el Gabriel Cisneros dedicado a la defensa de los valores constitucionales, y han lamenta que "no sea entendido así por todas las formaciones políticas".
