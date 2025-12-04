Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Aragón responde a la espantada de Vox del homenaje a Lambán: "Uno de los elementos fundamentales de la democracia es rechazar el sectarismo"

El Ejecutivo liderado por Jorge Azcón "lamenta" la ausencia comunicada de Vox al homenaje a Javier Lambán, que se celebra esta tarde en la Sala de la Corona del Pignatelli

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un pleno de las Cortes.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un pleno de las Cortes. / RUBEN RUIZ

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

Poco ha tardado el Gobierno de Aragón en responder y marcar distancias con la espantada de Vox al homenaje que recibirá esta tarde el expresidente del Gobierno aragonés, el socialista Javier Lambán, que recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.

A través de un comunicado oficial trasladado a los medios, el Gobierno de Aragón ha lamentado la decisión de Vox de no participar en la entrega del galardón.

Fuentes del Gobierno aragonés han señalado que "el premio de este año se concede a Javier Lambán, no al Partido Socialista, precisamente por llevar a cabo una ferviente defensa de los valores constitucionales y del sistema democrático que nos dimos los españoles en 1978", y añaden, "incluso enfrentándose públicamente para ello a los principales dirigentes de su partido".

Desde el Gobierno autonómico que lidera el PP señalan que "uno de los elementos fundamentales de la democracia es rechazar el sectarismo para buscar puntos de encuentro comunes entre partidos diferentes en beneficio del conjunto de la sociedad".

Noticias relacionadas y más

Así, recalcan que este es "un objetivo prioritario" del actual Gobierno de Aragón, entre otras medidas con la creación de un galardón como el Gabriel Cisneros dedicado a la defensa de los valores constitucionales, y han lamenta que "no sea entendido así por todas las formaciones políticas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
  2. Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
  3. Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
  4. El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
  5. La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
  6. 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
  7. El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro
  8. El restaurante de Zaragoza que dice 'no' a los influencers: 'Por 700 euros, me pongo yo

Bermúdez de Castro, sobre la relación del PP con Vox en Aragón: "LA DGA no va a cambiar de baldosa ni irse a la extrema derecha"

Bermúdez de Castro, sobre la relación del PP con Vox en Aragón: "LA DGA no va a cambiar de baldosa ni irse a la extrema derecha"

La retirada de la licencia a uno de los hoteles que acogen migrantes deja sin hueco a los trabajadores de Aramón

La retirada de la licencia a uno de los hoteles que acogen migrantes deja sin hueco a los trabajadores de Aramón

El Gobierno de Aragón responde a la espantada de Vox del homenaje a Lambán: "Uno de los elementos fundamentales de la democracia es rechazar el sectarismo"

El Gobierno de Aragón responde a la espantada de Vox del homenaje a Lambán: "Uno de los elementos fundamentales de la democracia es rechazar el sectarismo"

Fundación Rey Ardid inaugura una floristería inclusiva en pleno casco histórico de Zaragoza

Fundación Rey Ardid inaugura una floristería inclusiva en pleno casco histórico de Zaragoza

Seis centros de Aragón presentan proyectos para fomentar la equidad con el impulso de la Fundación ”la Caixa”

Seis centros de Aragón presentan proyectos para fomentar la equidad con el impulso de la Fundación ”la Caixa”

Desmantelada una red que explotaba a 322 inmigrantes en fincas agrícolas de ocho provincias: 11 detenidos

Mercadona reabre su supermercado en Jaca

Mercadona reabre su supermercado en Jaca

Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día

Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
Tracking Pixel Contents