"Incertidumbre" y "nerviosismo" en Aragón por la peste porcina africana: "Es evidente que si cierran mataderos habrá excedente"

Incertidumbre y cierta dosis de nerviosismo. Son las dos sensaciones que imperan entre los ganaderos aragoneses ante la amenaza de una posible propagación de la peste porcina africana, con medio centenar de casos ya confirmados en jabalís de la provincia de Barcelona que han provocado el freno a las exportaciones desde esa zona a países punteros como China y que, por el momento, tocan a la comunidad con restricciones desde terceros como Japón o Corea del Sur que, en sus casos, no comprarán carne procedente de todo el país.

Aunque, por el momento, en Aragón se mantienen expectantes. "Los veterinarios nos han incidido en que cumplamos las medidas que, por otra parte, ya cumplimos. Así que no nos afecta", cuenta Jorge Jiménez de Bagüés, un ganadero con una explotación integrada de más de 3.000 cabezas en Sádaba, en las Cinco Villas. En su caso, lleva diez años con sus granjas y sí reconoce la "incomodidad" que generan este tipo de noticias. "Si llegasen a cerrar alguna granja, que ojalá que no llegue a pasar, no es lo mismo para quien ya tiene la inversión amortizada que para los que estamos en un préstamo y hemos hecho una apuesta muy grande", comenta.

En ese sentido, Jiménez de Bagüés subraya el hecho de que, en los últimos 30 años (desde los últimos casos de peste africana registrados en la comunidad) la población de jabalís ha aumentado un 550%. "Me puedo gastar mucho en bioseguridad, pero si de 17 comunidades hay 17 normas de caza distintas... Es un tema muy complejo", añade, mientras explica que desde su integradora no le han notificado cambio alguno: "Mis cerdos pueden ir a cualquier matadero, pero es evidente que si cierran algunos se generará un excedente. Pero llevo semana y medio vacío y mañana me llenan otra vez las granjas con total normalidad".

José Luis Hernández, ganadero de una explotación de 7.000 cabezas en Alcolea de Cinca, también suscribe el "nerviosismo". Aunque tampoco ha recibido ninguna noticia de su integradora, más allá del recordatorio de las normas que ya existían para evitar la propagación. "Vamos a precio cerrado", dice al respecto, y recalca que si la crisis va a más no solo afectará a la ganadería.

"Nuestros cerdos se alimentan de la agricultura y eso también provoca que los jabalís se reproduzcan el doble que hace unas décadas, porque tienen comida todo el año", señala, para después argumentar que, a su juicio, ha habido una "dejadez" en las políticas ambientales a la hora de acompasar todos estos cambios con el resto de realidades que afectan al sector.

La situación hace tres décadas

En cualquier caso, la amenaza de la peste porcina no es nueva. En los 90, ya hubo algunos casos rondando las granjas aragonesas, tanto de la peste africana como de la clásica. Esta última afectó a comarcas como Campo de Borja. Iván, un ganadero de la zona con una explotación de 600 madres que, eso sí, no van directamente al matadero, recuerda que él "no tuvo ninguna repercusión", pero que sí hubo granjas que cerraron y "perdieron bastante dinero".

Tras casi tres décadas al frente de su negocio ganadero, Iván también admite la "incertidumbre" que generan los nuevos casos en la vecina Barcelona, pese a que considera que era "inevitable". "Llevaban mucho tiempo en los países vecinos y estos animales andan, por lo que supongo que habrán entrado por el Pirineo, y no sería raro que alguno se escapase a otras provincias", sostiene.

La expectación y la cautela, por tanto, son máximas en una comunidad en la que el porcino es uno de sus sectores más importantes. No en vano, en Aragón se cuentan 10 millones de cabezas, con 4.200 granjas y un volumen de negocio de 2.200 millones de euros. Datos enormes que, trasladados a la economía doméstica, dan sustento a más de 27.000 familias en el territorio.