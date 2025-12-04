Indra refuerza sus capacidades en Defensa con una alianza con la zaragozana Lecitrailer

Indra ha firmado un Memorando de Intenciones (MoU) con la empresa de soluciones de transporte zaragozana Lecitrailer para incorporarla como fabricante de shelters (refugios) y espinas para sus radares y sistemas de mando y control. De esta forma, Indra refuerza una cadena de socios formada ya por más de 1.000 empresas de toda la geografía española, en su mayor parte integrada por pymes y en la que concentra el 77% de sus compras.

El presidente ejecutivo de la compañía, Ángel Escribano, ha destacado que “con este nuevo acuerdo la compañía da un nuevo paso adelante para reforzar la soberanía tecnológica española y cumplir con el objetivo marcado por el Ministerio de Defensa de reforzar la base industrial de la defensa en todo el territorio”.

La zaragozana Lecitrailer aporta, en este sentido, su amplia experiencia de más de 25 años como "líder en el mercado nacional en el diseño y fabricación de soluciones logísticas como lonas, furgones de carga seca, frigoríficos, portacontenedores, remolques, vehículos y subchasis a medida, con una cuota de mercado superior al 25%".

Indra destaca en un comunicado que, con ello, "suma a su cadena de valor a un fabricante de primer nivel con el objetivo de que los shelters de sus sistemas de mando y control y guerra electrónica, y las espinas de sus radares tengan la máxima calidad en lo que a resistencia, durabilidad, aislamiento y protección de equipos se refiere".

La compañía tecnológica contribuye con ello a impulsar la posición de Lecitrailer en el mercado de defensa, en el que ya venía operando, apoyándose en sus fábricas, dotadas de las últimas tecnologías y sistema de automatización, para acelerar la entrega de sistemas y prestar el mejor servicio a las Fuerzas Armadas.

La trayectoria Lecitrailer

Desde hace más de treinta años, Lecitrailer, uno de los principales fabricantes de semirremolques, remolques y carrocería sobre vehículos a motor en Europa, "fabrica vehículos de la máxima calidad, resistencia, seguridad, rentabilidad y versatilidad". "Todos estos servicios se complementan con sus bases de servicio postventa propias y dispone de un amplio stock de recambios originales de todas las marcas", añaden desde Indra.

Con una producción anual de más de 9.000 unidades, Lecitrailer es líder del mercado nacional de semirremolques y remolques con una cuota del 24,86% en el primer semestre de 2025. Exporta más del 50% de su producción. A cierre del ejercicio 2024, Lecitrailer tuvo unos ingresos de 350 millones de euros.

La empresa zaragozana ha dado un paso firme, desde hace tres años, hacia el sector defensa mediante su división Lecitrailer Defence, apoyándose en toda su infraestructura productiva, tecnológica y logística, generando sinergias para desarrollar soluciones de movilidad táctica, transporte logístico y shelters customizados de alta tecnología, especialmente con atenuación RFI.

Por su parte, el grupo Indra está compuesto por la propia Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. Al cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 49 países y operaciones comerciales en más de 140.