Lambán recibe a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros en una emotiva reivindicación de su figura: "Mis nietas tendrán su legado"

Aunque sea por un día, por unas pocas horas, la voz propia de Javier Lambán Montañés ha vuelto a ser escuchada en la política aragonesa. Desde la Sala de la Corona del edificio Pignatelli que tantas veces acogió sus discursos, el expresidente aragonés del PSOE ha recibido a título póstumo el III Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, de manos del presidente aragonés, el popular Jorge Azcón. Su viuda, Marisa Lázaro, y su compañero de partido y de fatigas, el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, han sido los encargados de loar su legado y recordar su figura.

En un emotivo acto en el que han sido protagonistas tanto los últimos discursos del expresidente Lambán y entrevistas, como las bandas sonoras de su vida, con los acordes de la ejeana Tako y la emotiva jota interpretada por su admirado Joan Manuel Serrat hace un par de décadas, la clase política y social aragonesa se ha dado cita para ensalzar el compromiso del político ejeano con valores como la defensa de la Constitución del 78, el espíritu de la Transición, el acuerdo entre los dos grandes partidos (PP y PSOE) o el rechazo a los populismos, totalitarismos e independentismos como elementos que "distorsionan" el avance de las sociedades.

Con la emisión de varios vídeos en los que se ha recordado la trayectoria de Lambán, a nivel político y personal, la gala de entrega del III Premio Gabriel Cisneros concedido por el Gobierno de Aragón ha contado con la presencia, también, de la ministra de Educación, portavoz del Gobierno y líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, los premiados anteriormente con este galardón, conmo los fiscales del 'procés' y los diputados aragoneses de la legislatura constituyente; la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi; la monja pintora, Isabel Guerra, que confeccionó el retrato del expresidente que ha encabezado el acto, además de una nutrida representación del ámbito eclesiástico, militar y social de la comunidad.

"Aceptó estar del lado de la minoría en su partido", recuerda la viuda

Marisa Lázaro, viuda del expresidente, ha sido la encargada de recibir el reconocimiento, en nombre de Lambán. Ha expresado su "gratitud" al Gobierno de Aragón y a su presidente, Jorge Azcón. "Él no está aquí, pero sí que está su legado vital", ha empezado Lázaro, que ha recordado a Labordeta, Carbonell y La Bullonera cuando cantaban que "me voy de persona, pero no de pensamiento".

Lázaro ha recordado que Lambán fue "firme en la elección de su propia libertad" y ha defendido su concepto de "lealtad", recordando que les pedía a sus colaboradores "que le contradijeran". "Aceptó estar del lado de la minoría", ha expresado también Lázaro, que no ha olvidado la última etapa de discrepancias sonoras con su partido. "Es más fácil callar, pero Javier no lo hizo. A nosotros nos queda su recuerdo, pero mis nietras tendrán su legado", ha concluido la viuda del expresidente.

En su glosa de la figura del premiado en esta edición de los galardones Gabriel Cisneros, un emocionado Alfonso Guerra se ha dirigido a su familia y a sus nietas. "No podemos aspirar a llenar el vacío de Javier, sino que sepaís que vuestra soledad es también la nuestra. Sus niñas hoy sienten la ausencia de su abuelo, pero mañna estarán orgullosas del ejemplo que fue", ha defendido el político andaluz.

Guerra ha recordado a los grandes referentes intelectuales del político ejeano y lo ha calificado como una "persona singular, de convicciones democráticas y socialistas, y un hombre práctico". Casi sosteniendo el llanto, ha recordado los versos de Miguel Hernández, "aunque bajo la tierra mi cuerpo esté / escríbele a la tierra" y, dirigiéndose a Lambán directamente, le ha dicho: "Te pido que sigas con nosotros".

Azcón ensalza a Lambán: "Defendió Aragón por encima de todo"

El presidente aragonés del PP, que decidió honrar con el premio Gabriel Cisneros a su predecesor en el cargo y contrincante político, ha ensalzado su figura hoy, a pesar de todos los enfrentamientos que protagonizaron en su lucha política diaria, cuando eran los líderes de los principales partidos de Aragón.

Azcón ha asegurado que Lambán "defendió a Aragón por encima de todo y luchó por que no se viera menoscabada". "No eligió un camino fácil", ha dicho Azcón en referencia a las discrepancias con su partido. "Para él, las instituciones estsaban por encima de las siglas y de las personas", ha incidido, y le ha calificado como un "constitucionalista devoto". "Defendió, verso a verso, un compromiso firme con la Constitución Española", ha subrayado Azcón.

"Querido Javier, tu legado, memoria y trabajo van a ser imborrables", ha proseguido el presidente, que ha declarado que Lambán fue "un demócrata de palabra en un tiempo de convicciones cambiantes". "Nos quedamos con su sueño de un Aragón más próspero en una España unida", ha concluido, antes de que el himno de España clausurase el evento.