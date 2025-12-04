Optimismo con el paquete de ayudas de 1.300 millones al coche eléctrico: "Aragón parte desde la pole"

Aragón mira con optimismo al futuro de la automoción. El sector, de celebración en las últimas semanas tras la colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas, participó este miércoles del anuncio del Gobierno de España de un paquete de ayudas de cerca de 1.300 millones de euros de aquí a 2030 para avanzar en la electrificación. En concreto, habrá 400 millones de ayudas directas a los compradores (con la novedad de que las gestionará directamente Madrid y no las comunidades, como hasta ahora), un nuevo Perte de 580 millones y otros 300 kilos para estructuras, desplegando puntos de recarga por todo el territorio.

Aunque lo primordial, más allá de las cifras, es el Plan España Auto 2030 anunciado por Pedro Sánchez. "Las ayudas son la consecuencia, esto es una estrategia muy ambiciosa que implica a todo el sector, desde fabricantes a concesionarios, ministerios, comunidades, sindicatos y organizaciones empresariales", valora Benito Tesier, presidente del clúster de la automoción en Aragón, que se siente "satisfecho" tras la jornada de este pasado miércoles en la capital española. "La visión coincide en su práctica totalidad con el trabajo previo que veníamos realizando", dice Tesier.

En ese sentido, el presidente del clúster aragonés subraya que la transformación del automóvil "no es una evolución, sino un cambio de época". Por ello, suscribe, "es primordial que todos vayamos unidos ante el enorme reto tecnológico que viene". "Los nuevos coches eléctricos van a tener un componente tecnológico muchísimo mayor que los tradicionales con motor de combustión".

Con todo, Tesier sí anima a seguir trabajando con la Unión Europea para "adaptar los objetivos a la realidad de la industria". En términos más sencillos, pide una "moratoria" a la normativa que impedirá vender coches no eléctricos a partir de 2035. "Tiene que estar más ajustado a la velocidad y al ritmo de los mercados. Podría hacerse eliminando la combustión pero manteniendo los híbridos, porque si no es incompatible con la sostenibilidad de la industria. Se trata de hacer una transición ordenada, no forzada", añade.

Las ayudas

En cuanto al paquete de ayudas, 1.280 millones de euros en cinco años, el aragonés incide en que es un "paso importante", aunque pone algunos debes en la cuenta. "Esto es como los agricultores, nunca llueve suficiente. Necesitamos mayor determinación e igual debería haber llegado antes, pero entendemos que la política es compleja", sostiene, antes de reincidir en esa necesidad de ajustar los objetivos europeos antes mencionados.

En ese sentido, el nuevo PERTE de 580 millones de euros es visto como un "compromiso fuerte", máxime teniendo en cuenta que 2026 es el último curso con posibilidad de acceder a los fondos europeos. "Nos va a ayudar a que la cadena de valor pueda seguir con las inversiones necesarias en producción y tecnología", remacha, consciente del trabajo avanzado en la comunidad aragonesa. "Si esto fuese la Fórmula 1, se podría decir que Aragón parte desde la pole", asevera.

Por otra parte, los 400 millones de ayudas directas al comprador son vistos con "optimismo" desde el sector de la automoción aragonesa. Tesier reconoce que "da igual si las gestiona el Gobierno central o las comunidades", ya que "lo importante es que sirvan para incentivar su compra". "Nos importa el resultado final. Es decir, que el cliente cuente con la subvención en el momento de la compra, porque si tiene que esperar dos o tres años es más bien una desincentivación", indica, antes de subrayar la importancia de renovar la flota existente: "Circulan coches con 14 o 15 años de antigüedad y eso es lo que no puede ser".

La tercera y última pata tiene que ver con el nuevo Plan Moves Corredores. 300 millones de euros para acabar con las zonas "de sombra" y ampliar la gama de electrolineras en el territorio nacional. Algo que también echa en falta Aragón. "En estos momentos, la infraestructura es deficiente fuera de los centros urbanos más poblados. El objetivo es que quien realice distancias medias y largas con un vehículo eléctrico tenga las mismas facilidades que quien tiene uno de combustión y puede parar en las gasolineras", concluye Tesier.