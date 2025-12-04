La oscense Up Lifting apuesta por la industria militar con una inversión de 10 millones y 30 nuevos empleos

La empresa oscense Up Lifting, especializada en soluciones de elevación y manutención para logística civil y militar, invertirá 10 millones de euros en la ampliación de sus instalaciones en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus). El proyecto, centrado en el negocio de defensa, permitirá crear alrededor de 30 nuevos empleos cualificados y multiplicar la capacidad productiva de la compañía.

Los detalles se han dado a conocer este jueves durante la visita a la planta de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, que ha puesto a la firma como ejemplo del “potencial del sector de la defensa para la empresa aragonesa”. Up Lifting “crece de forma sostenida con producto propio. Es un ejemplo de innovación y eso le permite competir en un mercado con tanta capacidad como la defensa”, ha subrayado.

De 8.000 a 20.000 metros cuadrados en Plhus

La ampliación se llevará a cabo dentro de la parcela que el grupo posee en PLHUS. La fábrica actual, de 8.000 metros cuadrados, pasará a ocupar 20.000 metros cuadrados una vez construidas las nuevas naves, a los que se suman otros 10.000 metros adicionales que la empresa ya tiene en su ubicación actual.

Este salto de superficie permitirá reorganizar líneas, incorporar nueva maquinaria y asumir proyectos de mayor envergadura ligados al ámbito de la defensa, manteniendo al mismo tiempo la actividad en logística civil. Up Lifting fabrica equipos como carretillas elevadoras pesadas, reach stackers y sistemas de manipulación de contenedores, tanto para puertos e intermodalidad como para aplicaciones militares.

La empresa forma parte desde hace años del catálogo del Ministerio de Defensa y exporta más del 30% de su producción a diversos países. Sus equipos se emplean en las Fuerzas Armadas españolas y en fuerzas armadas de varios socios internacionales, así como en organismos de apoyo logístico de la OTAN, lo que sitúa a la firma oscense como un proveedor de referencia en sistemas de elevación de cargas en entornos militares.

Un actor clave del Hub de Defensa de Aragón

Up Lifting es uno de los integrantes del Hub de Defensa de Aragón, el ecosistema impulsado por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno en la comunidad. En la actualidad, 150 empresas han solicitado su adhesión a este entorno de colaboración público-privada, con el objetivo de consolidar a Aragón como un polo industrial y tecnológico en defensa, seguridad e innovación dual (civil y militar).

El hub arrancó oficialmente este año con algo más de un centenar de compañías vinculadas a la industria de la defensa, que ya suman miles de empleos y una facturación que supera los 2.700 millones de euros en actividades duales.

La iniciativa pretende aprovechar la tradición logística y militar de la comunidad, así como sus infraestructuras -aeropuertos, plataformas logísticas e industria auxiliar- para atraer nuevas inversiones y proyectos de alto valor añadido.

Para Vaquero, “el trabajo del hub está dando resultados”. La vicepresidenta ha recordado que fue una apuesta “desde el primer día” del Ejecutivo autonómico y que ya se traduce en proyectos concretos, como el futuro Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea que el Ministerio de Defensa pondrá en marcha en el Aeropuerto de Teruel, con la previsión de generar unos 350 empleos directos.

Feindef, Eurosatory y la proyección internacional

La ampliación de Up Lifting se enmarca también en la estrategia de internacionalización del tejido aragonés de defensa. Una de las primeras medidas del hub fue coordinar la participación conjunta de más de 30 empresas aragonesas en la Feria Internacional de la Defensa y la Seguridad (FEINDEF), celebrada en mayo en Madrid, donde Aragón estuvo por primera vez con un espacio propio.

La hoja de ruta se completará en 2026 con la presencia en Eurosatory, la mayor feria mundial del sector, que se celebra en junio en París y reúne a unos 2.000 expositores de más de 60 países. Para compañías como Up Lifting, estos salones son escaparates clave para mostrar tecnología, cerrar acuerdos de exportación y reforzar su posición en la cadena de suministro europea de defensa.

Programas de apoyo a pymes y 'startups' de tecnología dual

La apuesta institucional por el sector no se limita a la promoción en ferias. El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha puesto en marcha dos programas específicos de crecimiento y diversificación dirigidos a pymes y startups con tecnología innovadora dualizable, en los que ya participan más de 30 empresas.

En paralelo, se han concedido ayudas para la digitalización de empresas y el desarrollo de prototipos por valor de 850.000 euros, con una línea específica para actividades vinculadas a defensa, y se ha lanzado un programa de retos de innovación abierta dotado con 350.000 euros para financiar y mentorar nuevos proyectos.