La retirada de la licencia a uno de los hoteles que acogen migrantes deja sin hueco a los trabajadores de Aramón

La retirada de licencias por parte del Gobierno de Aragón a cuatro de los hoteles que actualmente acogen a personas migrantes ha generado un inesperado daño colateral. Según han confirmado este jueves desde el grupo Aramón este cambio administrativo ha dejado sin hueco de alojamiento a cerca de medio centenar de sus trabajadores justo en las puertas del inicio de la temporada de esquí. El director general de la entidad, Antonio Gericó, la empresa está buscando "distintas posibilidades" para solucionar el problema.

La retirada de licencias, según el Gobierno de Aragón, se debe a que estos establecimientos "no desarrollaban actividad turística" y que no mantienen su naturaleza de hotel ni tampoco cumplen "con algunos de los requisitos técnicos que exige la normativa vigente", como contar con accesos, ascensor, escalera principal o espacios comunes diferentes. Sin embargo, en temporadas pasadas la convivencia entre los migrantes que participan en los programas de protección internacional y los trabajadores del grupo Aramón, entre otros visitantes, se ha desarrollado sin conflictos.

De hecho, la colaboración entre el hotel La Pardina de Sabiñánigo (ahora sin licencia hotelera) y la empresa semipública ha sido habitual durante varias temporadas. Ante este imprevisto, la gestora de las estaciones de esquí ha reaccionado buscando alojamientos temporales para sus trabajadores a la espera "de que se aclare la situación". También, según ha dicho Gericó, se han mantenido reuniones con la propiedad del hotel y el propio Ayuntamiento de Sabiñánigo. La intención de Aramón es lograr que sus necesidades de alojamientos sean compatible con el uso del espacio por parte de las entidades sociales, aunque no se considere uso hotelero.

Según han explicado desde e propio hotel, durante la temporada tienen alojados a una decena de trabajadores de Aramón que aumentan en veinticinco durante los fines de semana. Una cantidad de personas que es difícil de reubicar por la alta ocupación turística del Pirineo y la falta de espacios, una de las quejas habituales de las entidades sociales de los valles de montaña.

A pesar de la incertidumbre sobre la resolución final, la prioridad de la compañía es "moverse con rapidez" para encontrar una solución y poder seguir ofreciendo facilidades de alojamiento a sus empleados. El director general ha subrayado la urgencia de la situación, aunque la solución definitiva no dependa únicamente de ellos.

Por su parte, el consejero de Hacienda, el popular Roberto Bermúdez de Castro ha vuelto a rechazar las declaraciones del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en la que les ha acusado de "señalamiento, odio y persecución de empresarios" por la retirada de las licencias a los hoteleros que colaboran con los programas de acogida y ha incidido en que la supresión no se debe a las exigencias de Vox, al insistir en que no existe "ningún tipo de diálogo" con la formación ultra.

En este contexto el portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en materia de Turismo, José Luis Soro, y la portavozen la Comisión de Bienestar Social y Familia, Isabel Lasobras han presentado sendas iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón pidiendo explicaciones al Ejecutivo autonómico por la polemica decisión. "Parece una decisión tomada con el único objetivo de desincentivar a los establecimientos a seguir participando, y añadir una nueva traba al proceso de acogida, en el que actualmente se encuentran 805 personas en todo Aragón", señalan desde la formación.