Los sindicatos médicos de Aragón aprovechan la huelga estatal para plantear otra a la DGA y reclamar mejoras

No hay una huelga sin otra han debido de pensar en los sindicatos médicos de Aragón (Fasamet y Cesm Aragón), que han aprovechado el paraguas de la huelga nacional del 9 al 12 de diciembre contra el borrador del nuevo Estatuto Marco del Ministerio para plantear a la vez una huelga autonómica al Gobierno de Aragón. ¿Para qué? Para reclamar, aprovechando la coyuntura, mejoras laborales y retributivas que dependen de la DGA, como el aumento del precio de la hora de la guardia, que no se retribuye como tal, sino que se hace a un tercio del precio de las ordinarias.

Fasamet y Cesm aseguran, además, que Aragón se sitúa entre las seis comunidades autónomas que menos pagan a los profesionales sanitarios, ha dicho. Y han apuntado que las horas complementarias -las guardias- "no constan en la vida laboral como tiempo trabajado, por lo que no cotizan para la jubilación, aunque sí computan a efectos del IRPF", ha explicado Beatriz Forniés, miembro del comité de huelga.

Para los médicos de Aragón, la convocatoria de huelga “es el último recurso”, tal como ha afirmado la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín. “Hace más de una semana que hay una convocatoria de huelga autonómica y una manifestación expresa de deseo de diálogo con la consejería de Sanidad, y se nos ha ignorado. El comité de huelga no hemos sido convocados para negociar ni para dialogar a día de hoy”, ha Forniés. Por ello, el presidente de Fasamet, Leandro Catalán, ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para dialogar “de este problema autonómico y evitar un conflicto sanitario en Aragón”.

La huelga autonómica se enmarca dentro de una convocatoria nacional en contra del borrador del Estatuto Marco presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García. La medida no la conciben porque, tal como ha explicado Forniés, el estatuto contempla jornadas de 17 horas de trabajo “después de haber cumplido con su jornada”. Los facultativos asumen semanas de trabajo “sin límite máximo” de “50, 60 u 80 horas de manera obligatoria”, ha agregado. Esta situación no solo afecta a los médicos que están “agotados y hastiados”, afecta a los pacientes. “Nosotros no podemos atender a los pacientes como se merecen si seguimos obligados a trabajar en estas condiciones laborales injustas e indignas”, ha recalcado.

Servicio mínimos "muy superiores"

Por tanto, los sindicatos médicos de Aragón solicitan al Gobierno de España que se elabore un Estatuto propio para que sean los facultativos los que negocien las condiciones particulares de trabajo de los médicos. Durante la huelga, según ha explicado la secretaria general de CESM Aragón, “los servicios mínimos serán muy superiores a las anteriores ocasiones donde la huelga fue puntual”, por lo que ha instado a la población a mantenerse tranquila.

Entre las reclamaciones, exigen la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social durante las bajas por enfermedad común. Denuncian que, en estos casos, no perciben los complementos retributivos por guardias, nocturnidad o festivos, y que tampoco se incorporan a las pagas extraordinarias. “En Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, sus gobiernos han tenido en cuenta esta peculiaridad de nuestro trabajo y ya se está complementando”, ha apuntado Ortín.

Fasamet y Cesm Aragón piden también la recuperación de la carrera profesional, para el personal fijo y temporal, con el desbloqueo del nivel IV y la negociación de un nivel V.