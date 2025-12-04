Los sueldos de los profesores de Aragón son los segundos más bajos del país: 600 euros de diferencia con el País Vasco

Están lejos del País Vasco, de Cantabria, de Castilla La Mancha. Los profesores de Aragón son en estos momentos los segundos peor pagados del país, según se desprende del informe comparativo de los salarios de los docentes realizado por UGT. En concreto, la retribución mensual es de 2.703,61 euros (sin trienios), lo que posiciona a la comunidad en uno de los puestos más bajos, solo por delante de Asturias (2.626,12 euros). Pero las condiciones del profesorado aragonés cambiarán en tan solo un mes, aseguran desde la consejería de Educación del Gobierno de Aragón. En enero entrará en vigor el acuerdo que hace más de un año firmaron el departamento y los sindicatos por el que se incrementa un 4,5% el salario de los docentes (un 2,25% en 2026 y otro 2,25% en 2027).

Con todo, los actuales salarios de los profesores aragoneses están lejos de acercarse a los de otras comunidades como el País Vasco. Según se desprende del análisis comparativo de UGT (Boletín Informativo de Retribuciones Docentes en la Enseñanza Pública 2025), los docentes de Secundaria de la comunidad están a más de 600 euros (605,48) de alcanzar a los vascos, que con 3.309 euros mensuales (sin trienios) son los que tienen mayor retribución. A ellos les suceden los de Cantabria, con un salario de 2.946,63 euros, y los de Castilla La Mancha, que cobran 2.906,46 euros.

Aunque menos pronunciadas que con el País Vasco, las diferencias de Aragón con el resto de comunidades también son notables. A mitad de la tabla se sitúan algunas como La Rioja, donde el salario es de 2.839 euros (sin trienios), o Madrid (2.801 euros). Cabe tener en cuenta que de la comparación quedan fuera Ceuta y Melilla y también las islas -Canarias y Baleares-, ya que cuentan con un complemento de residencia que no tienen el resto de autonomías.

La dinámica se repite en el profesorado de Formación Profesional (FP), en el que las diferencias con otras comunidades son incluso más notables. Mientras en Aragón la retribución es de 2.517,19 euros al mes sin trienios, en el País Vasco es de 3.257 euros. Es decir, hay una diferencia de 740 euros. La comunidad se sitúa así, de nuevo, por debajo de todos los territorios a excepción de Asturias (2.445,69 euros).

En cuanto a los maestros, el escenario es el siguiente. Según se desprende del informe realizado por UGT, Aragón vuelve a ser la segunda comunidad con el salario más bajo: 2.382,52 euros, solo por delante de Asturias (2.312,61), la última de la lista. En este caso, la diferencia entre la comunidad aragonesa y País Vasco, que vuelve a ser la primera de la lista, es de 475,95 euros, la menos pronunciada pero también destacable.

El porqué de las diferencias entre las comunidades está en dos complementos que varían en función de la autonomía: el de destino, que depende del nivel del puesto de trabajo que desempeña el profesor, y el específico, que se asigna a cada puesto según sus características concretas como son la dificultad o las condiciones del entorno.

El escenario económico va de la mano de la falta de docentes que sufre Aragón en Secundaria y FP de un tiempo a esta parte, que ha obligado a Educación a tomar medidas extraordinarias como la contratación de docentes sin el máster del Profesorado ya a principios de curso. Desde la consejería que lidera Tomasa Hernández defienden que ahora se cuenta "con más profesorado que nunca" al superarse de media las 21.000 nóminas frente a las poco más de 17.000 había en 2022. Sin embargo, desde los centros han denunciado en reiteradas ocasiones que sufren un déficit de personal que les impide desarrollar su actividad con normalidad.

Desde la consejería que lidera Tomasa Hernández defienden que la inversión del Gobierno de Aragón para la educación pública "es la mayor de la historia". Según detallan, de los 1.301 millones que hay en el Presupuesto este año (prorrogado de 2024) para educación no universitaria, 1.092 son para la pública (el 84%). Indican también que, este curso, el coste del personal docente en la pública supera los 889 millones, que llega a los 997 millones si se le suma el personal no docente adscrito a centros educativos.

A ello agregan que el Gobierno de Aragón ha alcanzado un "acuerdo histórico" de mejora de las condiciones laborales y salariales para los docentes -el que implica el aumento del 4,5%- al que se están dedicando 126 millones de euros hasta 2027. Según concretan, de estos, más de 73 son en mejoras salariales directas.

En concreto, 2,88 millones se destinan a incrementar del 7% en cargos directivos y el abono de los complementos para sustituciones de cargos directivos. También desde la DGA anunciaron a mediados de noviembre un "acuerdo histórico" para la escuela concertada por el que se da un plus económico a quienes ostenten un cargo directivo. El desembolso de la retribución será de casi 5 millones hasta 2027 (en concreto, 4,7 millones). A ellos se suman otros 16,13 millones para complementos de tutorías.

Otros 54,19 millones de euros se dirigen a esa subida salarial del 4,5% acordada en 2024 para los docentes, que empieza a aplicarse en 2026 con un 2,25% y seguirá en 2027 con otro 2,25%. Según sostienen desde Educación, esto supondrá un incremento de casi 105 euros mensuales en Primaria y de 118 euros en ESO. "De esta forma, los docentes aragoneses dejarán de ser los peor pagados a nivel nacional y se situarán en la media de retribuciones", remarcan.

Los 53 millones restantes, indican desde Educación, se destinan a un "aumento de contratación para cubrir la reducción de carga lectiva". Ello se debe a que el acuerdo incluye también una reducción de las jornadas lectivas de los profesores por los de Secundaria pasan a tener un máximo de 18 horas semanales, algo que según indican desde Educación ya se está cumpliendo, y, los de Infantil y Primaria, de 23 horas, que especifican que será a partir del próximo curso. Para que esta disminución quede cubierta, se debe contratar a más profesorado, que es a lo que señalan que se destinan esos 53 millones.

Desde el Gobierno de Aragón también trabajan en otras medidas educativas como la concertación del Bachillerato o la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, primero centrados en la etapa 2-3 años. Estas, que se pondrán en marcha en caso de contar con presupuestos, hicieron salir a la calle a la escuela pública el pasado miércoles 26 de noviembre, que clamó contra la "privatización" de la educación.