Vox se borra del homenaje a Lambán y acusa al Gobierno de Aragón de "blanquear la historia criminal del PSOE"

Vox ha anunciado a primera hora de este jueves que ninguno de sus representantes institucionales asistirá esta tarde a la concesión del III Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales que recae, a título póstumo, en el expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán.

Según han expresado, este reconocimiento supone "blanquear el presente infame del Partido Socialista". La extrema derecha asegura que "ningún miembro que haya formado parte del Partido Socialista es digno merecedor de un premio cuya motivación es premiar a aquellas personas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado especialmente en la defensa, promoción, estudio y difusión de los valores constitucionales y democráticos", expresión que utilizó el Gobierno de Aragón en el anuncio de la creación de estos premios, el 20 de noviembre de 2023.

Desde la extrema derecha aseguran ahora que "es incongruente que, en 2024, los Premios Gabriel Cisneros fueran, de manera acertada, a los cuatro fiscales del procés; y ahora se premie a un representante del PSOE", que denuncian que atenta "sistemáticamente contra la Constitución y que cede ante el chantaje de los separatistas".

Llegan a decir desde Vox que el Gobierno de Aragón que lidera el líder del PP, Jorge Azcón, "blanquea la historia criminal y presente infame del Partido Socialista de Pedro Sánchez", negándole la condición de constitucional a uno de los principales partidos de la historia democrática de España.

Además, denuncian en el comunicado publicado este jueves, al asegurar que "ningún diputado del PSOE en el Congreso de cualquiera de las tres provincias aragonesas bajo el mandato de Javier Lambán como secretario general del PSOE Aragón ha votado jamás en contra de alguna directriz de Pedro Sánchez".

Sin embargo, el expresidente Lambán fue uno de los barones socialistas más críticos con Sánchez, desde el inicio de su mandato, se opuso frontalmente a la ley de Amnistía, a los acuerdos del PSOE con las formaciones independentistas catalanas y marcó claras distancias en el ámbito de la negociación de la financiación autonómica y el cupo catalán, entre otras muchas discrepancias de las que ahora evitan a hablar desde Vox.