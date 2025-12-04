Lo bueno se hace esperar. Este refrán nunca ha sido tan cierto como en el caso del Café Chicago de Zaragoza. El emblemático restaurante del barrio de La Almozara ha reabierto después de permanecer seis meses con la persiana bajada. ¿El motivo? Llevar a cabo una reforma integral que mejorara las instalaciones del bar.

La obra arrancó el 1 de julio de este año. Desde entonces, los dueños del bar, unos expertos de la cocina, han tenido que instruirse en un arte no menos noble: la paciencia. La reforma, que en principio iba a durar cuatro meses, se alargó más de lo previsto. No era tarea fácil darle una nueva cara a este establecimiento con solera: necesitaban volver el local más accesible y renovar la cocina, que cada día ve aumentar el número de comandas. “Ha sido más estresante la reforma que el trabajo. Estábamos agotados”, confiesa Juan Carlos Calvo, que regenta el local junto a su hermano José María.

¿Por qué tuvo que cerrar?

La decisión de cerrar el local a cal y canto no fue fácil para los hermanos, pero no tenían más opciones: estaba en juego el futuro de un bar con casi medio siglo de historia. En 1976, los padres de los actuales dueños se embarcaron en la aventura de la hostelería. Cinco décadas después, sus hijos siguen luchando cada día para mejorar su negocio de la calle Batalla de Bailén.

Para ello, han eliminado las barreras arquitectónicas del establecimiento. “Teníamos un escalón en la entrada que era un obstáculo para muchos clientes. Ahora, si viene una persona con movilidad reducida puede entrar sin problemas”, explica el dueño. Este no ha sido el único arreglo. La reforma también ha agrandado el espacio de los baños y la longitud de la barra. “Antes teníamos una barra muy pequeñita. La hemos ampliado porque da buen ambiente: los clientes pueden comer ahí, tomar un vermut y estar la mar de agusto”, detalla Juan Carlos Calvo.

Vuelve el Café Chicago: el emblemático bar de la Almozara reabre tras una reforma integral / Pablo Ibánez

Los zaragozanos no han tardado en llenar las nuevas instalaciones del Café Chicago. La mayoría de las mesas estaban llenas el día de su apertura y su agenda de reservas ya echa fuego. “He llamado diez veces y no he conseguido reservar este fin de semana”, comentaba una cliente en la entrada del restaurante. “Llevamos muchos años y la gente nos echaba de menos. Ver cómo la gente vuelve con tanta energía nos hace sentir muy agradecidos”, se ha sincerado Juan Carlos Calvo, que también ha ensalzado las virtudes de su barrio: “¡Vivan los vecinos de La Almozara!”.

Su plato estrella: el mejor torrezno del mundo

La fama del Café Chicago ha trascendido más allá del vecindario, pero también de la geografía española: el bar se ha alzado dos años consecutivos con el reconocimiento a mejor torrezno del mundo. El torrezno es la receta estrella del restaurante y se percibe a simple vista: este plato presidía todas las mesas del local en su reapertura.

Unos de los comensales que disfrutaban de este manjar han entrado en la capital aragonesa solo para volver al Café Chicago. “Somos de Barcelona y cada vez que conducimos hasta Madrid, paramos en Zaragoza para comer aquí y pedir su torrezno. No sabíamos que había estado cerrado hasta hoy, hemos tenido mucha suerte”, puntualizaba la familia catalana.

Vuelve el Café Chicago: el emblemático bar de la Almozara reabre tras una reforma integral / Pablo Ibánez

El Café Chicago ha consolidado la fidelidad de sus clientes durante décadas. “Llevo 39 años viniendo”, cuenta Rosa, vecina de La Almozara. “El servicio es excepcional y la calidad de la comida es muy buena. Me encanta su torrezno pero también sus patatas estozoladas. Seguiré viniendo”, asegura.

A pesar de todos sus triunfos, los hermanos Calvo no se conforman. “Ahora que hemos renovado la cocina queremos presentar nuevos platos. Iremos mejorando cada día y sacando nuevas cositas”, revela Juan Carlos. Aunque el propietario esté maquinando nuevas elaboraciones, hay una receta que sí tiene clara: la del éxito. “La clave es la constancia, estar aquí a pie del cañón e intentar que la gente se vaya satisfecha. El único secreto es trabajar, trabajar y trabajar”, afirma.