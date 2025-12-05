La Asociación Contra el Cáncer en Huesca, ante la inhabilitación de un oncólogo por mala praxis: "No sabíamos nada. Es catastrófico"
José Manuel Ramón, presidente del colectivo en la provincia altoaragonesa, asegura que se han enterado de la noticia por la prensa. La AECC pone a disposición de pacientes y familiares apoyo psicológico y social gratuito
No encuentra las palabras José Manuel Ramón y Cajal, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca, para describir cómo han recibido este viernes la noticia de la inhabilitación de un oncólogo del hospital San Jorge por mala praxis. "Me he quedado en shock cuando lo he sabido. No me lo podía creer. Nos hemos enterado a las 13.00 horas como todo el mundo, por la prensa", ha asegurado en declaraciones a este diario.
Ramón y Cajal es ginecólogo y, hasta hace unos meses trabajó en el San Jorge. "Nunca le conocí ni hablé con él. Mi único contacto fue a través de una llamada que hice para una consulta. Él contestó al busca, le pregunté por una cuestión de cáncer hereditario y me derivó a otros compañeros. Y nunca más", señala el profesional. "Cada oncólogo está centrado en su especialidad y no existe una relación constante, por lo que tampoco es extraño no haber coincidido nunca con él", detalla.
Según el Salud, la inhabilitación llega tras la presunta participación del oncólogo en 25 delitos de lesiones imprudentes y otros 3 delitos de homicidio imprudente. "Es catastrófico. Es de un impacto tremendo", manifiesta Ramón y Cajal. "En este tiempo nadie se ha puesto en contacto con nosotros en la asociación, ni pacientes ni familiares, pero estamos con los brazos abiertos para ayudarles", ha señalado.
De hecho, desde la AECC Aragón han puesto a disposición de todos los pacientes afectados y sus familias sus servicios gratuitos entre los que se encuentra el apoyo psicológico y social. Para acceder a ellos solo se tiene que llamar al teléfono gratuito 900 100 036, operativo las 24 horas del día los 7 días de la semana.
"Es una situación puntual; la Oncología en Aragón es puntera"
El presidente de la AECC en Huesca asegura que como asociación van a estar "muy atentos" a la evolución del caso, del que también tienen conocimiento ya en la entidad a nivel nacional. "Es una situación puntual, de una persona, no hay que generalizar. La Oncología en Aragón es puntera, no tenemos déficit de recursos, todo paciente es atendido de manera rápida y los pacientes deben estar tranquilos. Tenemos muy buenos profesionales", ha indicado Ramón y Cajal.
En todo caso, el especialista recalca que "si ya de por sí el impacto de recibir el diagnóstico de cáncer y llevar el tratamiento es difícil, tener que asumir esta situación es muy difícil de encajar. Es muy duro", ha añadido. "Siempre pongo la metáfora del sidecar y digo que el cáncer es quien debe ir en el asiento de al lado y no pegado al paciente. Que pase algo así, agranda ese impacto", detalla el portavoz de la AECC en Huesca.
