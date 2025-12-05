Azcón fía sus grandes anuncios a la aprobación de los Presupuestos: "Si hay elecciones, se abre un momento político nuevo"

Jorge Azcón ya ha presentado su proyecto presupuestario de cara a 2026, incluyendo el techo de gasto, que aún no ha ido a las Cortes de Aragón. Pero este primer paso ya es toda una declaración de intenciones en sí misma, pues el presidente ha reiterado, desde la sede del Ejecutivo aragonés, lo que viene avisando desde hace unas semanas. O cuentas autonómicas o elecciones. No hay más opciones y la que va ganando, con diferencia, es la segunda. El enroque de Vox hace que la mano de Azcón cada vez esté más cercana al botón rojo que activaría un adelanto electoral inédito en la comunidad. Y este viernes, durante la presentación de los presupuestos, el líder popular ha destacado que sus grandes anuncios van implícitos en esa dicotomía.

En ese sentido, en la última parte de la presentación ante los medios, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, se ha detenido en las "claves de la legislatura", que se agota, en teoría, en mayo de 2027. Si las cuentas saliesen adelante, el PP ya ha esbozado el boceto que les acompañará hasta esa fecha, con varios proyectos estratégicos que, eso sí, no son nuevos, ya que vienen siendo anunciados a cuentagotas, muchos de ellos en el último debate sobre el estado de la comunidad celebrado en septiembre.

Entre ellos se incluyen, por ejemplo, la construcción del nuevo hospital Royo Villanova; los centros de salud en Arcosur, Cuarte, Utebo, Zuera y Huesca; los planes de vivienda; la concertación del bachillerato y la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o los 32 millones de inversión en los centros educativos de Alagón, Épila, Alcañiz y Monreal del Campo. También entra alguna pequeña novedad, como el proyecto de pistas de dos equipamientos deportivos en el Parking Norte de la Expo, junto al Ibercaja Estadio.

"Si no se aprueba este presupuesto, hay elecciones. Y si hay elecciones, es evidente que se abrirá un momento político nuevo", ha reconocido Azcón. No obstante, el presidente ha querido dejar claro, en un tono ya preelectoralista, que "los proyectos de mi partido no van a cambiar". Es decir, que si los aragoneses son llamados a las urnas, no habrá demasiadas diferencias entre el proyecto presupuestario y la campaña electoral. "No es cuestión de plurianuales, es cuestión de elecciones y lo lógico es ser transparente", ha sentenciado al respecto.

La fiscalidad

Más allá de todos los grandes anuncios que deben pasar del papel a la práctica, la situación política también deja en el alambre la política fiscal que quiere impulsar Azcón, que incluye la bonificación del Impuesto de Sociedades al 99% para el grupo II o la del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 50% para jóvenes, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género. Además, el valor de referencia de la vivienda se elevaría de 100.000 a 225.000 euros y la edad para considerar a los aragoneses jóvenes de cara a las ayudas pasaría de 35 a 36 años.

Y eso que la política fiscal, que también incluye más deducciones en el IRPF para familias numerosas y monoparentales y ahondando en las ya existentes, es una de las grandes demandas de Vox, en quien ahora están puestas todas las miradas. La extrema derecha no está por la labor, ni en Aragón ni en Madrid, de apoyar las cuentas de un Azcón a medio camino entre el preelectoralismo y el Gobierno. Con todo, el presidente asegura que está dispuesto a "incoporar mejoras" que le propongan el resto de partidos, aunque la escenografía invita a pensar inevitablemente en un adelanto electoral.

La propia ultraderecha ha señalado a Azcón y Bermúdez de Castro por, a su juicio, "estar atrapados en el mundo al revés". En la fiscalidad, punto en el que ambos partidos parecen estar de acuerdo en el fondo, las formas lo dificultan todo. "Nos han votado en contra cuando lo hemos propuesto en las Cortes", ha recordado Vox, en referencia a la nueva deducción en Sucesiones. El PAR, otro de los socios de investidura, sí ha mostrado su conformidad con la letra fiscal del presupuesto.