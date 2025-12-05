Azcón lanza unos Presupuestos en expansión con un ojo en el adelanto de las elecciones en Aragón

Relajado, poco pendiente de la documentación del Presupuesto del Gobierno de Aragón para 2026 y con una idea clara: o Presupuestos o elecciones. Jorge Azcón, presidente de la DGA, ha presentado este viernes en compañía de todo el Consejo de Gobierno su plan presupuestario para el próximo año. Un proyecto marcado de política, con líneas rojas e impulso al Estado del Bienestar, y con la enorme distancia con Vox que el PP vive en Aragón desde hace semanas. Un paso al frente, un mensaje a la oposición, de que las decisiones se toman en el Pignatelli y que solo Azcón tiene la capacidad de acelerar o frenar el frenético ritmo político de la comunidad.

La extensa presentación del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, solo ha servido para que "el poco original" Azcón, según se ha definido el presidente a sí mismo, preparara la parte política de la jornada. "Es la coherencia", insistía el jefe de la DGA una y otra vez al ser preguntado por "el cambio de rumbo" que le pide Vox para llegar a un entendimiento que el PP de Aragón ni quiere (ahí están las encuestas) ni puede (ahí están las líneas rojas) alcanzar. El balón, en manos de un Azcón que lo lanza al aire para hacer salivar al resto de grupos políticos con la decisión final.

El techo de gasto, ese paso ineludible para aprobar las cuentas, no se ha aprobado en el Consejo de Gobierno Extraordinario de este viernes, dedicado íntegramente a la subida salarial de los funcionarios. No hay límite de gasto -7.979 millones de euros- con la luz verde del Gobierno, por lo que aún no puede ir a las Cortes. No hay margen, tampoco, para modificar el orden del día del pleno de la semana que viene ni se pueden llevar nuevos asuntos, de manera ordinaria, para el del cierre del año. Es decir, que el techo de gasto y los Presupuestos se quedan fuera del orden con el que las Cortes cerrarán el 2025.

Pero es que ni siquiera es seguro que las cuentas vayan a ser votadas. "Quiero un camino claro", ha afirmado el presidente, que quiere saber la postura de las fuerzas políticas de las Cortes de Aragón antes del plebiscito en el hemiciclo. Llamará primero a Vox, al PAR y a Teruel Existe, formaciones que apoyaron o se abstuvieron en la votación de los Presupuestos de 2024. Después, la izquierda, en la que no confía para lograr ni un apoyo.

Los miembros del Consejo de Gobierno atienden a Azcón durante la presentación del Presupuesto. / PABLO IBÁÑEZ

Poco, o nada, prosperará con Vox la historia. El único socio que tiene los votos suficientes para que las cuentas salgan adelante no ha logrado "el cambio de rumbo" exigido. El rechazo "a la extrema derecha" de Bermúdez de Castro este jueves y la negativa de Azcón a moverse de su proyecto político adelantan el rechazo de la ultraderecha. La cooperación al desarrollo (cuatro millones en 2026, frente al único de 2024) o promover el cohousing, ambas propuestas rechazadas completamente por Vox, han aparecido en la presentación mostrada por la DGA. Un símbolo de que hay asuntos en los que no se cederá y de que el diálogo con Vox está lejos del acuerdo.

Sin presupuestos, elecciones

"Si este Presupuesto no se aprueba, hay elecciones". Ocho palabras, un mensaje. Azcón lo dijo hace semanas y hoy lo ha verbalizado en la comparecencia más importante de los últimos meses. El presidente aragonés fía la continuidad de la legislatura, que descansa en su mano, a un cambio de parecer de Vox que no llegará. El margen que se da no lo ha concretado, pues le gustaría "antes de que acabe el año" tener resuelto el entuerto. Así, los comicios podrían incluso celebrarse en febrero, a finales, o en las primeras semanas de marzo.

No se le escapa a Azcón que pese a que "en Aragón se toman las decisiones", como respuesta a las tutelas que puedan existir por parte de Alberto Núñez Feijóo, el clima político hace muy improbable un cambio que facilite las cuentas. Porque la campaña en Extremadura ha arrancado hoy, para votar el 21 de diciembre, en acusaciones constantes de Vox al PP y en una respuesta de los líderes populares a la ultraderecha. Lo que lleva pasando tiempo en Aragón crece en otros territorios por las elecciones.

Después de Extremadura, Castilla y León parece fijarse en el 15 de marzo. Andalucía también sopesa el adelanto electoral, como la posibilidad siempre existente de que Pedro Sánchez haga saltar toda estrategia y convoque las generales. La partida de Azcón se decide en el tablero de Aragón, pero hay muchas mesas al lado con muchos participantes.

El viento le va de cola al popular. El auge de Vox limitará el crecimiento de un PP que, al menos en la comunidad, pretende romper todos los techos existentes. El PSOE, con Pilar Alegría como líder, deberá resistir al antisanchismo y el castigo de los votantes a los territorios por el rechazo a las acciones del Gobierno central. La izquierda a la izquierda de los socialistas sopesa una unión que nunca se ha producido, con CHA, IU y Podemos reclamando su propio espacio. Aragón Existe busca la expansión, sobre todo a costa de un PAR que volverá a buscar la epopeya que logró en 2023, en plena crisis interna.

Hoy, el tema son los Presupuestos. El crecimiento, los más de 9.000 millones, el aumento del 7% y las propuestas políticas y de grandes proyectos. Pero justo debajo del documento presupuestario, hay una convocatoria electoral esperando.