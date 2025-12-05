Azcón presenta este viernes los Presupuestos de Aragón para 2026

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, comparece este viernes ante los medios de comunicación para presentar el proyecto de Presupuestos de la comunidad para 2026. Una comparecencia institucional en la que estará acompañado por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y en la que detallarán las líneas principales de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio.