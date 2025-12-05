Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azcón presenta este viernes los Presupuestos de Aragón para 2026

El presidente aragonés comparece junto al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, para detallar las grandes líneas de las nuevas cuentas de la comunidad

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una comparecencia institucional.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una comparecencia institucional. / JOSEMA MOLINA

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, comparece este viernes ante los medios de comunicación para presentar el proyecto de Presupuestos de la comunidad para 2026. Una comparecencia institucional en la que estará acompañado por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y en la que detallarán las líneas principales de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio.

TEMAS

