Beltrán insta a los jóvenes a proteger unos derechos constitucionales que están "más amenazados que nunca"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha recordado a los jóvenes durante la conmemoración del 47º aniversario de la Constitución española la importancia de vivir en democracia y de no dar por sentados unos derechos que, tal como ha afirmado, “están más amenazados que nunca”. El acto institucional, que se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno de España en Zaragoza, ha comenzado con la lectura de varios artículos de la Constitución relacionados con la defensa, la igualdad, la discapacidad, la vivienda, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Tras esta lectura, Beltrán ha asegurado que el Gobierno de España protegerá la Constitución e impedirá que haya una “vuelta atrás”. “Seremos escudo para impedir que esgrime nuestra democracia con recortes de derechos, con privatizaciones o con la instrumentalización de los procesos judiciales con fines políticos”, ha explicado en su intervención.

Además, ha declarado que el Gobierno de España luchará contra los que niegan el cambio climático y “persiguen a los nuevos españoles” que cruzan estrechos o continentes en busca de un proyecto de vida. “Ningún partido ni ideología puede apropiarse de la Carta Magna”, ha afirmado.

El delegado del Gobierno ha recordado también la España de hace 50 años, “esa que algunos miran todavía con nostalgia”, una España “sin libertad” que ha calificado de oscura. En la España del franquismo, tal como ha explicado, existía una censura “férrea”, las formaciones de organizaciones políticas y asociaciones estaban prohibidas, y “solo” con el permiso de la dictadura, la población podía manifestarse.

Beltrán ha querido recordar también cómo la “mayoría” de mujeres durante la dictadura “no trabajaban fuera del hogar”. Además, en caso de sufrir malos tratos por parte de sus maridos no podían “ni denunciarlos, ni separarse de ellos”. En este contexto “de gran incertidumbre política”, el delegado del Gobierno de España ha ensalzado cómo la sociedad española tras la dictadura apostó por la democracia y la libertad, y emprendió un proceso de transformación que convirtió al territorio en “el país avanzado, influyente, abierto, tolerante que hoy es España”.

Asimismo ha remarcado que el Gobierno de España va a trabajar para promover reformas que “fortalezcan” los derechos y libertades fundamentales, especialmente, centrándose en los más vulnerables. Beltrán ha puesto como ejemplo la reforma del artículo 49 de la Carta Magna que amplió “los derechos de las personas con discapacidad” y eliminó del texto la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”.

“Este Gobierno de España siempre estará entre quienes siguen la senda de la Constitución española. Sabemos que no hay vuelta atrás. Apelemos al espíritu de 1978 y sigamos celebrando, ojalá indefinidamente, nuestra querida España en libertad”, ha concluido Beltrán.