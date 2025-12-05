Relevo en la CEOE Aragón: Benito Tesier, 'sin frenos' para presidir la patronal

Benito Tesier (Zaragoza, 1968) ha dado un paso al frente. El empresario y actual director general del fabricante de frenos Brembo ha formalizado su candidatura para liderar la CEOE Aragón. A las 14 horas de este viernes se cerraba el plazo para la presentación de aspirantes a la presidencia de la organización empresarial y es el único que ha dado ese paso. Tomará el relevo de Miguel Marzo (Utrillas, en Teruel, 1959), que ha ocupado el cargo desde hace casi cuatro años.

La designación oficial como presidente está previsto que se produzca el próximo 15 de enero, cuando se celebrará una asamblea de la confederación empresarial con carácter electoral, donde será elegido por aclamación. Este órgano supremo de gobierno y decisión de la patronal está compuesto de 265 miembros que representan a las organizaciones territoriales y sectoriales que integran la CEOE Aragón.

No obstante, la candidatura de Tesier es por ahora provisional y no será firme hasta el 15 de diciembre, una vez finalice el periodo de alegaciones, de acuerdo con los plazos que marcan los estatutos de la organización, que representa los intereses de más de 30.000 empresas aragonesas a través de las diferentes asociaciones a las que agrupa.

Candidato de consenso y nueva etapa

La confirmación de su candidatura pone fin a semanas de especulación y abre una nueva etapa en la principal patronal aragonesa, inmersa desde otoño en un proceso de transición que todos daban por hecho pese al silencio oficial. Era un relevo que se venía mascando en despachos, pasillos y conversaciones discretas. El ciclo de Miguel Marzo tocaba a su fin y la organización buscaba una salida ordenada, sin ruido y con una figura capaz de rearmar consensos tras meses de tensión interna.

El proceso de relevo se abrió el pasado 23 de octubre, cuando el actual presidente anunció que no optaría a la reelección. Desde entonces, la confederación ha vivido en una suerte de doble realidad. Aunque no había candidatos declarados, los equilibrios internos se han ido inclinando en una misma dirección.

Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo daban por descontado que Tesier sería el aspirante del consenso, el relevo natural. El escenario de candidatura única no es una novedad, ya que se viene produciendo desde hace 16 años en la organización. La última vez en que hubo una contienda electoral con dos aspirantes fue en 2005, cuando el zaragozano Jesús Morte se impuso al oscense Ángel Mas. En la reelección del dueño del Parque de Atracciones en 2009 y el nombramiento de sus sucesores –Fernando Callizo en 2013, Ricardo Mur en 2019 y Miguel Marzo en 2022– no hubo pugna interna. De esta manera, se consolida un modelo que prioriza la estabilidad sobre la tentación de la lucha interna.

Tesier era, desde hace meses, e nombre sobre el que orbitaban todas las quinielas. No necesitó postularse: la propia estructura lo empujaba. Conocía el terreno —“tiene la mili hecha”, comentan con complicidad quienes comparten mesa con él— y acumulaba un rodaje institucional poco común. Es presidente del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) desde 2012, de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) desde 2023 y, desde septiembre, vicepresidente de Cepyme a nivel nacional.

Su candidatura cristaliza un proyecto que pretende ser "coral", "de abajo arriba" y pensado para que "todas las organizaciones territoriales y sectoriales se sientan parte de la arquitectura". Ese discurso, que en su entorno resumen como un regreso al “pegamento” organizativo, encaja en una CEOE que busca cerrar heridas internas y recomponer la cohesión perdida.

La duda de la CEOE Zaragoza

La candidatura de Tesier despeja la sucesión autonómica, pero deja abierta otra cuestión. Qué hará Miguel Marzo con la presidencia de CEOE Zaragoza, cuyo mandato no finaliza hasta 2027. Su indefinición ha alimentado especulaciones y malestar interno, especialmente porque ambas entidades —CEOE Aragón y CEOE Zaragoza— operan desde 2015 como una estructura integrada, con un único despacho de presidente y agendas comunes.

Fuentes consultadas consideran “inverosímil” que el relevo no sea simultáneo. El propio Marzo aseguró a este diario en que será su comité ejecutivo quien conozca primero la decisión, aunque admitió que podría anunciarla incluso antes de concluir el proceso electoral el próximo mes de enero. Su silencio, sin embargo, ha aumentado la presión en una patronal que quiere despejar cuanto antes el horizonte.

En cualquier caso, con la candidatura ya registrada, la CEOE Aragón se prepara para abrir una etapa marcada por, al menos, dos urgencias. Por un lado, recomponer la unidad y, por otro, reforzar la influencia de la organización en un momento en el que Aragón afronta inversiones estratégicas, tensiones en algunos sectores y una agenda institucional, empresarial e industrial que exige solvencia negociadora.