Estaciones de esquí abiertas, kilómetros disponibles y previsión del tiempo en Aragón: guía útil para esquiar este fin de semana

El puente de la Constitución llega a Aragón con el mercado de la nieve casi a pleno rendimiento. El grupo Aramón tendrá a disposición de los amantes del esquí prácticamente todas sus estaciones tras la incorporación de Valdelinares, mientras que el binomio formado por Astún-Candanchú ha sumado esta última este mismo viernes 5 de diciembre.

Presamente hoy, antesala del puente, hay abiertas 4 estaciones en Aragón, todas ellas en los valles del Pirineo: Formigal, Panticosa, Astún y Candanchú. En el caso de Aramón, Formigal ha abierto con 53 kilómetros esquiables y Panticosa con 15 km; entre ambas suman 70 pistas disponibles y 30 remontes, con un espesor de nieve polvo de entre 10 y 70 cm.

En el caso de Astún, abierta desde el sábado 29 de noviembre, este viernes tiene disponibles 26'5 kilómetros esquiables, 31 pistas y 9 remontes y presenta un espesor de entre 75 y 95 centímetros. Candanchú, por su parte, inicia temporada con 28'5 kilómetros en 35 pistas y cuenta con 18 remontes disponibles. Ofrece un espesor de nieve polvo de entre 60 y 90 centímetros.

Estaciones abiertas el fin de semana

Este próximo sábado se sumará a la oferta de los deportes de nieve las estaciones de Cerler y Valdelinares, mientras que Javalambre se limitará a abrir la zona de trineos. Así abrirán, según las previsones oficiales, todas las estaciones:

Formigal : 61 kilómetros esquiables, 79 pistas y 34 remontes disponibles (conjuntamente con Panticosa). Espesor de entre 20 y 60 cm.

: 61 kilómetros esquiables, 79 pistas y 34 remontes disponibles (conjuntamente con Panticosa). Espesor de entre 20 y 60 cm. Panticosa : 16 kilómetros esquiables, 79 pistas y 34 remontes disponibles (conjuntamente con Formigal). Espesor de entre 20 y 60 cm.

: 16 kilómetros esquiables, 79 pistas y 34 remontes disponibles (conjuntamente con Formigal). Espesor de entre 20 y 60 cm. Cerler : 6 kilómetros esquiables, 7 pistas y 4 remontes. Espesor de entre 25 y 40 cm.

: 6 kilómetros esquiables, 7 pistas y 4 remontes. Espesor de entre 25 y 40 cm. Valdelinares : 6'9 kilómetros esquiables, 5 pistas y 7 remontes. Espesor de entre 50 y 100 cm.

: 6'9 kilómetros esquiables, 5 pistas y 7 remontes. Espesor de entre 50 y 100 cm. Candanchú : 30'5 kilómetros esquiables, 37 pistas y 17 remontes. Espesor de entre 35 y 80 cm.

: 30'5 kilómetros esquiables, 37 pistas y 17 remontes. Espesor de entre 35 y 80 cm. Astún: 34 kilómetros esquiables, 37 pistas y 9 remontes. Espesor de entre 35 y 80 cm.

Precios de los Forfait

Los precios para esquiar en cada una de las pistas varía según la estación. Cada una, además, ofrece ofertas personalizadas para diferente tipos de público u ofertas concretas.

En cualquier caso, estas son las tarifas básicas:

Formigal . Tarifas de entre 61 y 65 euros por día

. Tarifas de entre 61 y 65 euros por día Panticosa . Tarifas de entre 44 y 51'80 euros por día

. Tarifas de entre 44 y 51'80 euros por día Cerler . Tarifas de entre 48 y 58 euros por día

. Tarifas de entre 48 y 58 euros por día Valdelinares . Tarifas de entre 39'9 y 42 euros por día

. Tarifas de entre 39'9 y 42 euros por día Javalambre . Tarifas de entre 38'9 y 42'8 euros por día

. Tarifas de entre 38'9 y 42'8 euros por día Candanchú . Abono de temporada de 1239 euros y de 57,5 euros por día

. Abono de temporada de 1239 euros y de 57,5 euros por día Astún. Abono de temporada de 1239 euros y de 57,5 euros por día

Previsión del tiempo durante el fin de semana

Se espera un tiempo estable durante todo el fin de semana en el Pirineo. Según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante el sábado 6 habrá intervalos nubosos, con nubosidad más abundante en el área occidental y predominio de los grandes claros en la Ribagorza. Se esperan algunas precipitaciones débiles, más probables en la Jacetania y Alto Gállego y durante la madrugada. Cota de nieve: muy alta, en torno a 2.500 metros.

No se esperan tormentas y las temperaturas irán en moderado ascenso, con heladas débiles en la alta montaña y algún fondo de valle. El viento soplará moderado del oeste y noroeste, fuerte en cotas altas y zonas expuestas, donde las rachas podrán ser muy fuertes.

El domingo 7 estará nuboso o muy nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso o despejado. Periodos de visibilidad localmente reducida debido a nubes bajas matinales. No se descartan débiles y ocasionales de madrugada, en el área occidental y zonas próximas a la divisoria fronteriza, menos probables cuanto más al este y sur. Cota de nieve fluctuando en torno a unos 2000-2600 metros.

La temperatura caerá levemente si hablamos de las mínimas en el área occidental y habrá ligeros ascensos en las del área oriental. Las máximas irán en ligero o moderado ascenso y las heladas serán débiles de forma generalizada, y moderadas en cotas altas. El viento soplará de forma moderada de componente oeste, sin descartar rachas fuertes en cotas altas y zonas expuestas, perdiendo intensidad por la tarde.