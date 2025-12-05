Las grandes cifras del presupuesto de Aragón para 2026, al detalle: de los 3.000 millones en Sanidad a la apuesta por las carreteras y la vivienda

9.145 millones de euros. Bajo esta cifra se esconden los proyectos que recoge el nuevo presupuesto que plantea el Gobierno de Aragón. El presidente Jorge Azcón empezará, en los próximos días, la ronda de contactos con los distintos grupos políticos, consciente de la dificultad que entraña recabar los apoyos necesarios para sacar las cuentas autonómicas adelante, algo que solo logrará si Vox da su brazo a torcer. Si no, no habrá prórroga como el pasado año y el camino electoral estará más que despejado.

En cualquier caso, el acto de este viernes ha servido para que el Ejecutivo de Azcón sentase las bases sobre las que quiere agotar la legislatura, que en teoría está programada hasta mayo de 2027. La primera cifra, 9.145 millones, supone un incremento de 599 millones, un 7% respecto a las cuentas actuales, prorrogadas desde 2024. De ellos, más de 8.000 millones son con fondos propios. El techo de gasto, también "histórico" según Azcón, sube en 455 millones y se queda en 7.979 millones de euros, un 6% más que en 2024.

En su presentación, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha resaltado dos porcentajes: un incremento del 8% en "gasto social" y un 7% más de inversión, destacando también las nuevas deducciones fiscales (exigencia habitual de Vox), como el 99% en Sucesiones para el Grupo II.

Un tercio del presupuesto, casi 3.002 millones, irá para Sanidad, que incrementa sus partidas en un 9% con proyectos estratégicos como la construcción de un nuevo Royo Villanova y centros de salud en polos de crecimiento como Arcosur, Huesca o Utebo.

Educación, Cultura y Deporte ocupa el segundo lugar en el ranquin, con una subida del 7% y 1.433 millones de euros, 93 más que en 2024. Bienestar Social y Familia también crece en un 8%, hasta los 547 millones, mientras que Fomento y Vivienda se queda en 304 millones, 34 más. En este último departamento destaca la partida de 30 millones para el Plan Extraordinario de Carreteras, cifra que incrementará a 120 millones a partir del próximo 2027. La consejería de Octavio López es, de hecho, la que más crece en proporción, un 13%.

El gabinete de la vicepresidenta Mar Vaquero, que lidera Economía y Justicia, contará con unas cuentas que suben un 2% y se sitúan en 440 millones de euros, mientras que Hacienda, otra de las patas troncales del Ejecutivo de Azcón, crece un 8% y pasa de 124 millones a 134.

Medio Ambiente y Turismo es el único departamento que contará con exactamente el mismo músculo, 63,5 millones de euros. La consejería de Empleo, Ciencia y Universidades contará con 452 millones (un 6% más) y la de Agricultura crece un 5%, hasta los 743 millones. Aunque, en este caso, Bermúdez de Castro ha anunciado que ya se trabaja en modificaciones presupuestarias para destinar partidas específicas a la crisis de la peste porcina.