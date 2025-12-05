La izquierda califica de "payasada" la presentación de los presupuestos de Azcón y Vox le exige "que siga el ejemplo de Pérez Llorca"

No lo va a tener fácil el presidente Jorge Azcón a la hora de aprobar el proyecto presupuestario del año 2026, dado a conocer este viernes en el Pignatelli ante los medios. El resto de partidos del arco parlamentario han sido muy críticos, desde la izquierda hasta la extrema derecha, con la salvedad del PAR, única formación que ha valorado positivamente las palabras y las intenciones del Ejecutivo autonómico.

El principal partido de la oposición, el PSOE, ha atacado frontalmente al proceder del presidente. "Es marca de la casa, siempre anuncia antes de dialogar y se olvida de su pasmosa debilidad parlamentaria", ha reseñado su portavoz adjunta, Leticia Soria, quien ha lamentado que las cuentas se anuncien "en un plasma" y en una puesta en escena "diseñada para controlar el relato, no para buscar el acuerdo".

"Es lamentable, aunque ya nos tiene acostumbrados a esa falta de institucionalidad. Se le llena la boca hablando de responsabilidad, pero esto es una tomadura de pelo y una falta de respeto. El consejero de Hacienda (Roberto Bermúdez de Castro) lleva desde mitad de agosto diciendo que iba a haber reuniones inminentes con los grupos, y era mentira", ha sentenciado Soria.

Con todo, los focos están sin duda en Vox, con una relación cada vez más tensa tanto en Aragón como en Madrid, donde los de Abascal deciden realmente los pasos a seguir. Y su primera impresión ha sido clara. Lamentan que Azcón no haya mencionado cuestiones como la "inmigración ilegal", amén de sus habituales referencias a la "limpieza" de los ríos o las bonificaciones fiscales. En ese sentido, le exigen que "siga el ejemplo de Pérez Llorca", presidente valenciano recién investido con el apoyo de Vox tras la dimisión de Carlos Mazón, también sostenido por los de Abascal previamente.

Aunque, al menos, Vox sí acudirá a la ronda de consultas en el Pignatelli, pese a que hace unas semanas había dado por roto cualquier tipo de diálogo, que ni siquiera había empezado, tras el polémico episodio que acabó con un asesor parlamentario cesado tras proferir expresiones fascistas, nazis y racistas en sus redes sociales. La formación ultra rebaja así su órdago y el exvicepresidente Alejandro Nolasco se sentará la próxima semana con Azcón, aunque por su tono tanto en las últimas semanas como este mismo viernes parece bastante improbable que le brinde su apoyo, lo que derivaría en un adelanto electoral que ya nadie esconde.

CHA e IU no irán al Pignatelli

Quien no estarán serán José Luis Soro y Álvaro Sanz, portavoces de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. El diputado autonómico ha sido el más duro de todos, calificando de "payasada" y "pantomima" la propuesta de Azcón. "No vamos a valorar esta payasada hasta que se apruebe el techo de gasto y lleven un proyecto a las Cortes, aunque jamás opinaremos porque no va a ocurrir", ha afirmado Soro.

Por su parte, Sanz ha insistido en que "la escenficación es un nuevo capítulo en la disputa por el relato con la ultraderecha, su único socio posible". "Una ley de presupuestos exige muchísimo más rigor, ha sido un mitin", ha sentenciado. En esa línea, Podemos también ha aseverado que Azcón ha planteado unas cuentas "en diferido". "Un bonito PowerPoint dirigido a su socio preferente, Vox", han resumido.

Cara y cruz entre el PAR y Teruel Existe

La intención del presidente, como él mismo ha reconocido, es sentarse a partir del lunes con los grupos, priorizando a los que le dieron su sí en la investidura de agosto de 2023. Por el camino, Vox dio la espantada del Ejecutivo autonómico tras solo once meses y las cuentas están prorrogadas desde 2024. Las otras dos patas entonces fueron Teruel Existe y el PAR.

Estos últimos han sido los únicos en valorar positivamente el anuncio. "La música nos suena bien, ya que vemos una inversión mayor y mejor en todo lo que tiene que ver con mejorar la vida a los aragoneses", ha valorado Alberto Izquierdo, quien además ha destacado que el proyecto "cumple muchos de los acuerdos que firmamos en la investidura, en temas capitales como la deducción de Sucesiones para el grupo II". No lo tiene tan claro Tomás Guitarte, de Teruel Existe, quien ha criticado que "los mayores presupuestos de la historia de la comunidad se olvidan del reequilibrio territorial", afeando también al presidente que no les hubiese llamado antes de presentar las cuentas.