El músculo industrial del porcino aragonés crece un 11% en un mercado que se resiente por la peste

El porcino aragonés ha vivido una prolongada época dorada durante las últimas décadas, un periodo de bonanza -no exento de curvas y algún achaque- que ahora corre el riesgo de frenarse o, incluso, saltar directamente por los aires. El brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Barcelona ha hecho saltar todas las alarmas en un sector donde ya antes empezaban a asomar síntomas de que avecina una desaceleración en el horizonte. En la comunidad autónoma, el ecosistema que gira alrededor cerdo llega a este momento de incertidumbre en el punto más álgido, con todos los indicadores de actividad en máximos históricos tras una fulgurante progresión a lo largo de los últimos años.

La producción industrial, la de más valor económico, es un claro ejemplo de ello. Aragón ha alcanzado el volumen de producción cárnica porcina más elevado de su historia justo en el momento en que el sector afronta su mayor amenaza en décadas. Entre enero y octubre de este año, los mataderos de la comunidad ha sacrificado 10,1 millones de cerdos, casi 837.000 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 9%. El incremento en peso es aún más mayor, con 961.816 toneladas acumuladas, un 10,8% más que en 2024 (867.924).

Más cerca de Cataluña

Los datos sitúan a Aragón ante un año de auténtico récord si la tendencia se mantiene hasta diciembre y confirman que la comunidad se ha consolidado como el segundo gran polo porcino del país, solo por detrás de Cataluña. Esto desde la vertiente industrial, porque Aragón ya es líder nacional a nivel ganadero (cría de cerdos) con una cabaña de más de 10 millones de cabezas y unas 4.300 explotaciones.

Este avance no es un fenómeno aislado. Es el resultado de una transformación que Aragón ha experimentado de manera sostenida durante cuatro décadas. Desde 1980, la producción de carne de porcino en la comunidad ha crecido de forma exponencial frente al ritmo más moderado observado en Cataluña y en el conjunto de España. En lo que va de año, por ejemplo, la producción cárnica de cerdos ha subido el 2,6% en al región vecina y el 6,6% a nivel nacional, muy por debajo del ritmo de crecimiento de la industria porcina aragonesa.

Este impulso ha sido posible gracias a varios factores. Aragón, con amplias zonas rurales y menor presión demográfica, ha podido acoger nuevas explotaciones sin los conflictos medioambientales y sociales que han limitado la expansión en áreas saturadas de Cataluña. A ello se suma la fuerte apuesta inversora realizada en la última década. Las ampliaciones de mataderos, los proyectos industriales y la modernización de la cadena de sacrificio y despiece han situado a la comunidad en una escala productiva inédita hasta entonces. Ese cambio ha permitido absorber mayor volumen local y atraer parte de la producción procedente de las comarcas limítrofes catalanas.

El resultado ha sido un giro profundo en el mapa porcino español. Aragón ha pasado de representar apenas el 8% de la producción nacional en 2010 al 22% que presenta en la actualidad, superando a Castilla y León y consolidándose como la única alternativa al liderazgo de Cataluña, cuyos límites territoriales han frenado su capacidad de expansión pese a seguir siendo el territorio más productor del Estado.

Las cifras del acumulado de 2025 confirman esa aceleración. El crecimiento del número de animales sacrificados con respecto al año anterior son una muestra de un sector que ha perfeccionado su integración y su estructura industrial. Si nada alterase este ciclo, Aragón se encaminaría hacia el mejor cierre de ejercicio de su historia reciente.

Sin embargo, el estallido del brote de peste porcina africana en la sierra de Collserola (Barcelona) y sus derivadas comerciales y económica alteran por completo las previsiones. Aunque los casos se han detectado en jabalíes y no en granjas domésticas, el impacto económico está siendo inmediato. La PPA no afecta a la salud humana, pero es devastadora para el porcino y suficiente para restringir mercados internacionales clave como Japón. La caída de precios en las lonjas, el refuerzo de los protocolos de bioseguridad y la revisión de contratos por parte de algunos compradores anticipan ya un escenario de tensión. En el sector admiten estar preparados para lo peor pero confían en que llegue el mejor de los escenarios posibles.

Aragón ha construido un modelo porcino robusto, competitivo y tecnológicamente avanzado que hoy exhibe cifras de récord. Pero ese mismo modelo se enfrenta ahora a uno de sus exámenes más severos. La cuestión que sobrevuela al sector es si la peste será un bache temporal o la grieta que frene un proceso de expansión sin precedentes en España. Mientras las Administraciones y las empresas refuerzan la vigilancia y confían en acotar el brote, las estadísticas continúan apuntando hacia un sector en plena forma. En plena incertidumbre, esta es sin duda una buena noticia para el porcino aragonés.