La pobreza no es para siempre...si encuentras una mano amiga

No todas las cosas van fenomenal en nuestro país. Tenemos la mayor tasa de pobreza de toda la Unión Europea, con un 29,2 %, frente al 19,3 % de media, seguidos de Bulgaria (28,2 %) y Rumanía (26,2 %). Nuestro país también se sitúa a la cola en riesgo de pobreza o exclusión social entre los menores de 18 años, con un 34,6 % frente al 24,2 % de media.

Por eso, a través de CaixaProinfancia, la Fundación ‘la Caixa’ trabaja para ofrecer una vida mejor a los niños y adolescentes que viven en entornos desfavorecidos. Con un modelo de acción social y educativa, se impulsa la integración de los menores y de sus familias, fomentando la igualdad de oportunidades y la mejora del entorno familiar.

El programa incluye refuerzo educativo y equipamiento escolar, centros abiertos, campamentos y apoyo en alimentación e higiene infantil, ofreciendo un acompañamiento integral que cubre las necesidades más básicas y educativas.

Romper definitivamente el círculo de la pobreza

El objetivo es claro: romper el círculo de pobreza que se transmite de padres a hijos. Para llegar a las familias, las 480 asociaciones colaboradoras del programa trabajan en coordinación con los servicios sociales y educativos, que identifican los casos y se ponen en contacto con las familias. Tras evaluar la situación, se elabora un plan de trabajo personalizado que incluye a toda la familia. Con el apoyo a niños y familias, se fomenta el desarrollo de sus potencialidades educativas y sociales, promoviendo la autonomía y mejorando su inclusión en la sociedad. Según los últimos datos, en un solo año más de 65.000 niños y niñas de 152 municipios de España y Portugal se han beneficiado del programa.

Algunos datos 480 entidades sociales colaboradoras con este programa

152 municipios adheridos en España y Portugal

65.085 niños y niñas durante un año completo

Más allá de educación

Desarrollo de la infancia en situación de vulnerabilidad

Las actividades de CaixaProinfancia se concentran en dos aspectos fundamentales para el desarrollo de la infancia en vulnerabilidad. Por un lado, la educación, poniendo en marcha programas de refuerzo educativo y equipamiento escolar. Y, por otro, la salud, para mejorar alimentación e higiene infantil y garantizar el acceso a gafas y audífonos.

Afecta a 1 de cada 3 niños

Sensibilización de la sociedad sobre la pobreza infantil

Otro de los objetivos es contribuir a sensibilizar a la sociedad frente a la pobreza infantil, ya que es fundamental para garantizar que todos los niños tengan acceso a alimentación y educación. Aunque mucha gente no lo crea, la pobreza infantil es una realidad en nuestro país. Y los datos hablan por sí solos: 1 de cada 3 niños viven en situación de pobreza o exclusión.

Félix Valenzuela: "Sin esta ayuda no estaríamos saliendo adelante" Félix , de 44 años, llegó a Zaragoza desde Perú en 2021 junto con su esposa y sus 5 hijos: Rebeca, de 12 años; Eduardo, de 10 años; y los trillizos Adniel, Elián y Antonio, de 7 años. Desde hace un tiempo, participan en este programa con la Asociación YMCA . Gracias a ellos, los niños han podido recibir educación, apoyo de refuerzo en sus estudios y participar en los distintos campamentos. "Estamos muy agradecidos, pues sin la ayuda de YMCA no estaríamos saliendo adelante", señala Félix .Y añade que "deberían existir más proyectos así para que puedan ayudar a los inmigrantes, que venimos a buscar una nueva vida".

Rayssa Meza: "Me ha aportado sobre todo mucha conciencia" Nada más llegar desde su país, Nicaragua, Rayssa participó en CaixaProinfancia, un proyecto que le ayudó a adaptarse. En la Asociación YMCA de Zaragoza acudió a talleres de refuerzo en sus estudios, colonias y campamentos. "Me ha aportado sobre todo mucha conciencia", señala Rayssa Meza y destaca que le ha ayudado también a "ser mucho más crítica con las cosas que hago y veo". Ahora, a sus 18 años, sigue vinculada a la organización y desde octubre está trabajando como monitora de tiempo libre en las distintas actividades. Rayssa explica que la continuidad del programa es un aspecto fundamental y "que genera un gran impacto que veo también con mis propios ojos".

Vanessa: "Estoy muy contenta porque están muy pendientes" Vanessa lleva a sus hijas a las clases de refuerzo de estudios del programa, impartidas por la Fundación Adunare en el barrio Oliver de Zaragoza. La mayor, Daniella, de 13 años, empezó hace cuatro años y desde este curso sigue en el programa pero en el refuerzo de Secundaria. Por su parte, Naiara, de 9 años, cumple su segundo año en el centro. Desde que están en el proyecto, les han ayudado con los deberes y están más centradas en las tareas que tienen que hacer. "La verdad es que nos han ayudado bastante porque conmigo en casa no querían hacer deberes ni nada, siempre a discutir", señala Vanessa. "Estoy muy contenta porque están muy pendientes de los chicos", añade.

Sanaa: "Me gusta que esté con otras personas fuera del cole" Sanaa llegó de Marruecos a España hace 26 años y su hija Maryam, de 8 años, se ha criado toda su vida en el barrio Oliver de Zaragoza. Desde hace dos años Maryam acude a las clases de refuerzo de CaixaProinfancia, impartidas por la Fundación Adunare. Sanaa señala que en una hora "les ayudan a prepararse para un examen, a hacer deberes que yo a veces no sé hacer y otras les hacen alguna actividad para despejarse un poco". Lo más importante de estas actividades para Sanaa es la integración y que su hija pueda relacionarse con facilidad. "Me gusta que esté con otras personas fuera del cole". Además, Sanaa destaca el contacto con los profesores y su buen trato con los niños y niñas.

Fatima Bouanika: "Este programa nos ha ayudado como extranjeros" Fatima llegó a España desde Argelia hace 14 años. Actualmente sus dos hijos, Ahmed y Abde, de 10 y 8 años, participan en las actividades de CaixaProinfancia en la Fundación La Caridad de Zaragoza. Sin embargo, Ahmed y Abde no son los únicos hijos de Fatima, sus otras dos hijas, que actualmente están en Bachillerato, estuvieron en el centro cuando eran pequeñas. Para Fatima, el proyecto ha sido una gran ayuda para los estudios de sus hijos "porque nosotros no tenemos nivel para ayudarlos en casa", señala. Y agradece la labor de los profesores. "Este programa nos ha ayudado mucho como extranjeros".